Beyrut'taki İran Büyükelçiliği'ne saldırı: 23 ölü, 146 yaralı

Beyrut'taki İran Büyükelçiliği yakınlarında düzenlenen çifte intihar saldırısında 23 kişi öldü, 140'tan fazla kişi de yaralandı.

İç savaşın pençesindeki Suriye’de yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle gergin günler geçiren Lübnan, başkent Beyrut’ta düzenlenen bombalı saldırılarla sarsıldı.

Saldırılardan ilki, motosikletli bir intihar bombacısı tarafından büyükelçilik korumalıklarına yönelik düzenlenirken, ikinci saldırıda bomba yüklü bir otomobil kullanıldı.

100 kilogram TNT tipi patlayıcının kullanıldığı saldırıda 23 kişi öldü, 140’tan fazla kişi de yaralandı.

Saldırıyı El Kadie bağlantılı radikal İslamcı Abdullah Azzam Tugayları örgütü üstlendi.

Kültür Ataşesi bilmecesi

Saldırıda İran Kültür Ataşesi Şeyh İbrahim Ensari'nin saldırıda ölüp ölmediğiyle ilgili çelişkili haberler geliyor.

Beyrut'taki İran Büyükelçisi, Hizbullah'a ait Al Manar Televizyonu'ndan yaptığı açıklamada, daha önce Kültür Ataşesi İbrahim Ensari'nin öldüğünü doğruladı.

Ancak İran Dışişleri Bakanlığı daha bir ay önce göreve başlayan Ensari'nin hala yaşadığını bildirdi.

‘Gerilimi artıracak’

BBC Arapça'dan Carine Torbey intihar saldırısının gerilimi büyük oranda arttıracağını belirtti.

Olay yerinde bulunan Torbey, güvenlik güçlerinin hala enkaz altında kalmış olabilecek saldırı kurbanlarını bulmaya çalıştığını, Hizbullah militanlarının da bölgeye giren herkesi aradığını aktarıyor.

Reuters Haber Ajansı, güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde güvenlik kamerası görüntülerinde, hızla binanın dış duvarına giden bir kişinin görüldüğünü, bu kişinin üzerindeki bombaları infilak ettirip, ilk patlamaya neden olduğunu bildirdi.

İran Suriye'de hükümet birliklerinin safında savaşan Şii Hizbullah örgütünün başlıca destekçilerinden biri.

İran Büyükelçisi saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail bu suçlamayı reddetti.