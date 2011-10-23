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Dünya

El Kaide'nin liderlerinden biri öldürüldü NOVAKŞOT (A.A)

23 Ekim 2011 03:36

-El Kaide'nin liderlerinden biri öldürüldü NOVAKŞOT (A.A) - 23.10.2011 - Moritanya ordusunun düzenlediği hava operasyonunda, El Kaide'nin Kuzey Afrika kolunun liderlerinden Tiyip Uld Sidi Ali'nin öldürüldüğü bildirildi. Moritanya ordusundan bir albay, Tiyip Uld Sidi Ali'nin öldürüldüğünü söyledi. Askeri protokol gereği adının açıklanmasını istemeyen albay, Ali'nin Magrib El Kaidesi'nin liderlerinden olduğunu, Novakşot'ta şubat ayında bombalı saldırı girişimi ve Moritanya'daki İsrail büyükelçiliğine 2008 yılında düzenlenen saldırının sorumlusu olarak arandığını belirtti. Moritanya ordusu da hava saldırısının Mali sınırının karşısındaki Vagadu Ormanı'nda perşembe günü düzenlendiğini açıkladı.

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