El-Kaide'nin kaçırdığı Çek kadınlar, iki yıl sonra özgürlüğe kavuştular

İki yıl önce gezmek için gittikleri Pakistan’da, El Kaide’ye bağlı silahlı gruplar tarafından kaçırılan Çek Cumhuriyeti uyruklu Hana Humpalova ve Antonie Chrastecka, İHH’nın girişimleri sonucu kurtarıldı.

Çek Cumhuriyeti vatandaşı 27 yaşındaki Antonie Chrastecka ve Hana Humpalova, 2013’te farklı kültürleri, ülkeleri tanımak için dünya turuna çıktı. Otobüsle İran’dan Pakistan’a geçen Chrastecka ve Humpalova, sınırda yol kontrolü yapan El Kaide’ye bağlı silahlı gruplarca rehin alındı. Aileleri, bulunmaları için çalmadık kapı bırakmadı ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Hana’nın annesi Jana Humpalova ile Antonie’nin annesi Eva Chrastecka kızlarının hayatta olduğunu ve Pakistan’da esir tutulduğunu öğrenince iki ay önce İHH İnsani Yardım Vakfı’na ulaştı. İHH Uluslararası İlişkiler ve İnsani Diplomasi Koordinatörlüğü, silahlı grupla iletişime geçti ve iki kadının Türkiye’ye getirilmelerini sağladı.

‘Hâlâ bilmiyoruz’

İki yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hana Humpalova şunları anlattı: “Pakistan’ın İran sınırına yakın Taftan bölgesinde otobüsle yolculuk yapıyorduk. Silahlı bir grup durdurdu, kimlik kontrolü yaptı. İki yıllık tutukluluk böyle başladı. Niçin tutuklandığımızı hâlâ bilmiyoruz. İlk defa silah ve silahlı insanlar görüyorduk. Açılan ateşlerden, bombalardan endişe ettik. Zamanla alışmaya başladık. Pozitif düşünmeye çalıştık. Bir gün özgür olacağımız günün umuduyla bugüne kadar geldik. Dışarı çıktığımız zaman iki yıldan sonra ilk defa güneşi, gülen insanları görmemiz bize mutluluk verdi. Bunlardan bile mahrum kalmıştık.”

‘Bize nasip oldu’

İHH İnsani Yardım Vakfı Uluslararası İlişkiler ve İnsani Diplomasi Koordinatörü İzzet Şahin’se şunları anlattı: “Aileler bize başvurunca vakfın tüm imkanlarını seferber ettik. Antonie ve Hana, iki yıl içeride kaldılar. Daha öncesinde kurtulmaları için birçok teşebbüste bulunulmuştu. Kurtulmaları, bugüne ve İHH’nın diplomasi birimine nasip oldu. Aileleri bir gün bile ara vermeden kızlarını kurtarmak için çaba gösterdiler. Vakıf olarak diğer insanların özgürleşmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

‘Rüya olmasın’

İki yıl boyunca Hana Humpalova ile birbirlerine destek olarak hayata tutunduklarına değinen Antonie Chrastecka’yla şöyle konuştu: “Hâlâ inanamıyorum ama bugün buradayım. Bir yandan endişeli ve yorgunum. Ailemden ayrı kalmak çok zordu. İlk dakikadan itibaren aileme dönmek ve onlarla birlikte olmak istedim. Şu an çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok yorgunum ama uyumak bile istemiyorum. Çünkü bunun bir rüya olmasından korkuyorum. Aileme kavuşmak istiyorum.”