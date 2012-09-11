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Dünya

El Kaide'nin iki numarası öldürüldü mü?

Haber henüz El Kaide'nin resmi kaynakları tarafından doğrulanmadı.

11 Eylül 2012 00:42

İsrailli yayın kuruluşu Haaretz, El Kaide'nin iki numaralı adamı Sayid el-Şihri'nin Yemen'de öldürüldüğünü iddia etti. 

İsrailli yayın kuruluşu Haaretz, El Kaide’nin iki numaralı adamı Sayid el-Şihri’nin Yemen’de öldürüldüğünü iddia etti. Haber henüz El Kaide'nin resmi kaynakları tarafından doğrulanmadı. Doğrulandığı takdirde, bu olayın El Kaide adına büyük bir darbe olması bekleniyor.
 
Yemen Savunma Bakanlığı web sitesinde yer aldığı iddia edilen habere göre, Yemenli askeri kuvvetler El Kaide’nin iki numaralı adamı olarak görev yapan Suudi Arabistan’lı el-Şihri’yi, altı militanla beraber bugün öldürdüler. Yemen hükümeti daha önce enteresan bir hamle yapmış ve hala hayattaysa ortaya çıkması için el-Şihri’nin öldüğünü duyurmuştu. 

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