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Dünya

El Kaide'nin borcu 9,3 milyar dolar NEW YORK (A.A)

15 Ekim 2011 08:59

-El Kaide'nin borcu 9,3 milyar dolar NEW YORK (A.A) - 15.10.2011 - ABD'de bir yargıç, El Kaide terör örgütünün 11 Eylül saldırılarında hasar gören binalar ve iş yerleri için 9,3 milyar dolar ödemesi gerektiğini ileri sürdü.  Yargıç Frank Maas, çeşitli sigorta şirketleri tarafından açılan bir davada saldırıda oluşan maddi zararın tazmini için terör örgütünün ödemesi gereken tutarı 9,3 milyar dolar olarak belirledi.  Sigorta şirketleri, 2003 yılında bir dava açarak Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yıkılmasına neden olan terör saldırılarında oluşan maddi zararın tazminini talep etmişti. 

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