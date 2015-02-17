T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Kaide'nin başına ödül koyduğu, karikatürist Lars Vilks koruma altına alındı

Hz. Muhammed karikatürü çizdiği için El Kaide tarafından öldürülmesi için başına ödül konulan Lars Vilks, bilinmeyen bir adrese götürüldü

17 Şubat 2015 21:09

İsveçli karikatürist Lars Vilks bilinmeyen bir adrese götürülerek saklandı. Hz.Muhammed karikatürü çizdiği için başına El Kaide tarafından ödül konulan Lars Vilks'in özel eşyalarının evinden alındığı bildirildi.

Geçen cumartesi günü Kopenhag’ın Österbro semtindeki Krudtönnen (Barut Fıçısı) adlı halk evinde katıldığı “İfade özgürlüğü ve Radikalizm” konulu konferans sırasında silahlı saldırı düzenlenen Lars Vilks, saldırıdan yara almadan kurtulmuş, olayda 55 yaşında Danimarkalı bir film yapımcısı hayatını kaybetmiş 3 polis yaralanmıştı. 

DHA'nın haberine göre, saldırı sırasında soğutma odasına saklanarak hayatta kalan Lars Vilks, daha sonra zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Lars Vilks’in Helsinborg şehrindeki bir komşusu medyaya verdiği bilgide, polislerin Vilks’in evine gelerek günlük kullanılabileceği özel eşyalarından bir kısmını götürdüklerini söyledi. 

Vilks’in saldırıya uğradığı saatlerin hemen ardından çok sayıda polisin İsveç’teki evi çevresine sevk edildiği ve bölgenin tüm insan ve araç trafiğine yasakladığını belirten İsveçli komşusu Arildsbon Birgitta Gustavsson, “O gün saatlerce eve gelebilmek için araç kuyruğunda bekledik. Çok sayıda polis Vilks’in evine girdi çıktı, sokaklar tamamen kapatıldı. Evin çevresine bomba arama köpekleri de getirildi. Daha sonra da evden özel eşyalarını ve bazı tabloları aldılar. Vilks’in nerede olduğu belli değil” dedi. 

Lars Vilks’in ilk kez yaşadığı Kullabygden’den başka yere götürüldüğü bildirildi. Lars Vilks polis aracılığı ile medyaya gönderdiği kısa mesajda “Burada rahatım iyi resim yapmak için stüdyo da oluşturdum” dedi.

 

ETİKETLER

Karikatürlars vilkshz muhammedel kaideödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24