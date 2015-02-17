El Kaide'nin başına ödül koyduğu, karikatürist Lars Vilks koruma altına alındı

İsveçli karikatürist Lars Vilks bilinmeyen bir adrese götürülerek saklandı. Hz.Muhammed karikatürü çizdiği için başına El Kaide tarafından ödül konulan Lars Vilks'in özel eşyalarının evinden alındığı bildirildi.

Geçen cumartesi günü Kopenhag’ın Österbro semtindeki Krudtönnen (Barut Fıçısı) adlı halk evinde katıldığı “İfade özgürlüğü ve Radikalizm” konulu konferans sırasında silahlı saldırı düzenlenen Lars Vilks, saldırıdan yara almadan kurtulmuş, olayda 55 yaşında Danimarkalı bir film yapımcısı hayatını kaybetmiş 3 polis yaralanmıştı.

DHA'nın haberine göre, saldırı sırasında soğutma odasına saklanarak hayatta kalan Lars Vilks, daha sonra zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Lars Vilks’in Helsinborg şehrindeki bir komşusu medyaya verdiği bilgide, polislerin Vilks’in evine gelerek günlük kullanılabileceği özel eşyalarından bir kısmını götürdüklerini söyledi.

Vilks’in saldırıya uğradığı saatlerin hemen ardından çok sayıda polisin İsveç’teki evi çevresine sevk edildiği ve bölgenin tüm insan ve araç trafiğine yasakladığını belirten İsveçli komşusu Arildsbon Birgitta Gustavsson, “O gün saatlerce eve gelebilmek için araç kuyruğunda bekledik. Çok sayıda polis Vilks’in evine girdi çıktı, sokaklar tamamen kapatıldı. Evin çevresine bomba arama köpekleri de getirildi. Daha sonra da evden özel eşyalarını ve bazı tabloları aldılar. Vilks’in nerede olduğu belli değil” dedi.

Lars Vilks’in ilk kez yaşadığı Kullabygden’den başka yere götürüldüğü bildirildi. Lars Vilks polis aracılığı ile medyaya gönderdiği kısa mesajda “Burada rahatım iyi resim yapmak için stüdyo da oluşturdum” dedi.