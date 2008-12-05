El Kaide'li lego taşları

Daily Mail'in haberine göre ABD'li oyuncak firması BrickArms'ın Lego parçalarından ürettiği Arap terörist ve Nazi askeri kılığındaki oyuncaklar, Müslüman ve Yahudi din adamlarından tepki çekti.



Şirketin Lego firmasından ayrı olarak ürettiği özel tasarım oyuncaklar arasında, Arap teröristlerle 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi subaylarının üniformalarına benzer şekilde boyanmış figürler bulunuyor.



İngiltere'deki Ramazan Derneği adlı Müslüman örgütün sözcüsü Muhammed Şefik, oyuncakların terörizmi çocukların gözünde zararsız gösterdiğini öne sürerken Irksal Eşitlik İçin Yahdui Konseyi'nin yöneticisi Edie Firedman da, oyuncakların ırkçı öğeler taşıdığını kaydetti.



Eleştirilere cevap veren firma yöneticisi Will Chapman, amaçlarının kesinlikle ırkçı söylemleri güçlendirmek olmadığını vurgulayarak, bahsi geçen oyuncaklardan bugüne kadar 35 ayrı ülkede onbinlerce adet sattıklarını söyledi. Chapman, satış sıralamasında en fazla müşterilerinin olduğu ülkeler arasında ilk sırayı İngiltere ve Almanya'nın aldığını da sözlerine ekledi.