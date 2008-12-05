El Kaide'li lego taşları

Daily Mail'in haberine göre ABD'li oyuncak firması BrickArms'ın Lego
parçalarından ürettiği Arap terörist ve Nazi askeri kılığındaki
oyuncaklar, Müslüman ve Yahudi din adamlarından tepki çekti.
Şirketin Lego firmasından ayrı olarak ürettiği özel tasarım oyuncaklar
arasında, Arap teröristlerle 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi subaylarının
üniformalarına benzer şekilde boyanmış figürler bulunuyor.
İngiltere'deki Ramazan Derneği adlı Müslüman örgütün sözcüsü Muhammed
Şefik, oyuncakların terörizmi çocukların gözünde zararsız gösterdiğini
öne sürerken Irksal Eşitlik İçin Yahdui Konseyi'nin yöneticisi Edie
Firedman da, oyuncakların ırkçı öğeler taşıdığını kaydetti.
Eleştirilere cevap veren firma yöneticisi Will Chapman, amaçlarının
kesinlikle ırkçı söylemleri güçlendirmek olmadığını vurgulayarak, bahsi
geçen oyuncaklardan bugüne kadar 35 ayrı ülkede onbinlerce adet
sattıklarını söyledi.
Chapman, satış sıralamasında en fazla müşterilerinin olduğu ülkeler
arasında ilk sırayı İngiltere ve Almanya'nın aldığını da sözlerine
ekledi.