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Dünya

El Kaide'den Taliban'a 'sivilleri kaçır' çağrısı

El Kaide, Afganistan'da tüm tutuklu savaş mahkumlarının serbest kalması için Taliban'a yabancı sivilleri kaçırma çağrısında bulundu.

16 Eylül 2009 03:00

Üste düzey bir El Kaide yetkilisinin , Taliban'a, ABD yönetimindeki uluslararsı gücü esir değiş tokuşuna zorlamak amacıyla Afganistan'daki yabancı sivillerin kaçırılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Eski terörle mücadele uzmanı Leah Farral, Australian adlı gazeteye yaptığı açıklamada, çağrının, Ebu Valid El Masri adı ile tanınan Mustafa Hamid adlı El Kaide'ye ait belgeyi, Monash Üniversitesi'nde, El Kaide konulu doktorasını tamamlarken ortaya çıkardığını söyledi.

Farral'ın verdiği bilgiye göre 'Afganistan'da Amerikan askeri terör nedeniyle tutuklanmış olan tüm savaş mahkumlarının serbest bırakılması için ilk adım' başlıklı belgede Masri, Taliban ve El Kaide üyesi tutsakların serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Batılı sivillerin kaçırılması çağrısı yapıyor.

Masri: Yabancı sivilleri esir almak etik

Yabancı sivil ve askeri hedef alma zamanının geldiğini kaydeden Masri, 'ABD'nin daha önce yaptığı gibi oyunun kurallırın değiştirmeyi talep ediyor ve yabancı sivillleri esir almanın etik olduğunu savunuyuor.

Bu adımını ABD'nin terörle mücadele kapsamında yakaladığı tüm tutsakların serbest bırakılmasını sağlayabileceğini iddia eden Masri, 'ABD'nin Müslümanları gözaltına alarak işkence etmesinin, sivil-asker ayrımı yapmamasının yeni stratejilerini (yabancı sevillerin kaçırılması) haklı gösterdiğini kaydediyor.

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