El Kaide Yemen'de 300 mahkumu serbest bıraktı



Bölgedeki hükümet çalışanları, El Kaide militanlarının Al Mukalla'ya farklı istikametlerden girdiğini bildirdi. Hükümet bağlı birliklerle çatışan El Kaide militanlarının bir cezaevine saldırı düzenlediği ve 300 mahkumu serbest bıraktığı açıklandı. Serbest kalan mahkumlardan çoğunun El Kaide üyesi olduğu sanılıyor.

Yemen El Kaidesi, özellikle ülkenin doğu ve güney bölgelerinde aktif durumda. Bir haftadan fazla süredir, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Şii Husi milislerinin mevzilerine hava saldırısı düzenliyor. Husiler başkent Sana başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerini kontrolüne geçirmişti. Bölgeden son gelen bilgilere göre, saldırıların yoğunlaşması üzerine Husi milisleri Aden kent merkezinden çekildi.