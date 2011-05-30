-EL KAİDE VE TALİBAN'A KARŞI OPERASYON İSLAMABAD (A.A) - 30.05.2011 - Pakistan ordusunun Afganistan sınırındaki Kuzey Veziristan bölgesindeki El Kaide ve Taliban unsularına karşı geniş kapsamlı operasyon başlatacağı ileri sürüldü. Pakistan'da İngilizce yayımlanan Dawn News gazetesinin kıdemli askeri yetkilileri kaynak göstererek verdiği habere göre, Kuzey Veziristan'ı kapsayacak geniş çaplı operasyon en kısa zamanda başlayacak. Kara ve hava kuvvetlerinin birlikte planladığı operasyonun hedefinde, son dönemlerde yeniden güç kazanmaya başlayan ve kanlı eylemlerini artıran Taliban ile El Kaide militanları ve bu terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri olacak. El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Mayıs başında Amerikan operasyonuyla öldürülmesinin ardından ABD'nin Pakistan'a yönelik baskıları artmıştı. Hafta sonunda İslamabad'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistan yönetiminden El Kaide ve Taliban terör örgütlerinin bu ülkede saklanan üst düzey yöneticilerini yakalamasını istemişti. Pakistan ordusu geçen yıl Ekim ayında Güney Veziristan'daki Taliban ve El Kaide militanlarına karşı 30 bin askerin katıldığı operasyon başlatmış, fakat bu operasyondan kesin sonuç elde edememişti.