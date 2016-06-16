El Kaide, ODTÜ'de örgütlenmek için nasıl çalıştı?

El Kaide davasının iddianamesinde, 6 numaralı şüpheli Kerem Balta’yla ilgili bölümde, ODTÜ’deki El Kaide örgütlenmesi anlatıldı. Balta’nın hem El Kaide hem de Hizb-ut Tahrir örgütü ile irtibatlı olduğu belirtildi. Kerem Balta’nın ODTÜ’de Mescit Grubu adı altında toplantı yaparak örgüte eleman temin ettiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında IŞİD’in Rakka emiri olduğu iddia edilen Oğuzhan Gözlemecioğlu’nun bulunduğu 26 kişiye açılan El Kaide davasının iddianamesinde, ODTÜ’deki mescit gerginliğinin perde arkasını aydınlatacak bilgiler çıktı. Davanın 6 numaralı şüphelisi Kerem Balta’yla ilgili bölümde, ODTÜ’deki El Kaide örgütlenmesi anlatıldı. Balta’nın hem El Kaide hem de Hizb-ut Tahrir örgütü ile irtibatlı olduğu anlatılan iddianamede, şu bilgiler verildi:

"Eleman temin ediliyor"

“Üniversitede öğrenci olan Kerem Balta’nın, üniversite içerisinde ODTÜ Mescit olarak bir grup oluşturduğu, haftada 4 gün bu grup ile buluşarak toplantı yaptıkları, toplantılarda şahıslara El Kaide terör örgütünün benimsemiş olduğu dini istismar eden görüşleri empoze ettiği, ODTÜ’de genellikle muhafazakâr olan öğrenciler ile ilgilenerek El Kaide Terör örgütü çizgisinde oluşturulan toplantılara dahil etmeye çalıştığı ve bu kapsamda El Kaide terör örgütüne eleman temin ettiği tespit edilmiştir.”

"Radikal düşünceler"

Balta’nın ODTÜ kütüphanesinin altında bulunan erkek mescidinde çarşamba ve cumartesi günleri dini sohbetler düzenlediği kaydedilen iddianamede, “Kerem Balta, Mahir Gökhan Orak ile Şaban Yiğit isimli şahısların grubu yönlendirdikleri ve radikal düşüncelerini yaymaya çalıştıkları, kendilerine ODTÜ Mescit Topluluğu adını verdikleri ve grubun dini sohbetler adı altında yaptıkları toplantılarda, ‘devletin imamının arkasında namaz kılınamayacağı, oy kullanmanın şirk olduğu, TSK’nin tecavüzcü ve çocuk katili olduğu, Suriye’ye giden mücahitleri Türkiye’nin yakalattığı’ şeklinde Türkiye aleyhine karalama amaçlı konuşmalar yaptıkları” ifade edildi.

Fiziki takip altına alınan Kerem Balta’nın Ankara’da birçok adreste örgütsel toplantı yaptığı vurgulanan iddianamede, Balta’nın sorumlusu olduğu Mescit Grubu’nda faaliyet yürüten yaklaşık 45 kişilik bir grupla beraber 19 Mayıs 2013 günü saat: 10.00 sıralarında Ankara Mavi Göl Parkı’nda piknik yaptığı bildirildi. Balta’nın evinde 12 Ağustos 2015’te yapılan aramada ele geçirilen delillere işaret edilen iddianamede, şöyle devam edildi:

Piknik düzenlemişler

“Çalışmalar neticesinde şüpheli Kerem Balta’nın; El Kaide terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, ODTÜ Mescid Grubu’nun sorumlusu olduğu, örgütsel toplantılara katıldığı, eleman temin etmek amacıyla piknik vb. etkinlikler düzenlediği tespit edilmiştir. Kerem Balta isimli şahsın ODTÜ Mescit Grubu’nda bulunan şahıslarla ilgilendiği ve bu şahıslara El Kaide terör örgütünün benimsemiş olduğu dini istismar eden (Selefi/ Vahhabi) görüşleri empoze ettiği anlaşılmıştır.”

Hacı Bayram’da toplantı

Balta’nın 09 Mart 2013 günü yatsı namazından sonra Hacıbayram Veli Camisi’nin üst katında Ankara’daki çeşitli üniversitelerden 20-25 öğrenciyle toplantı yaptığı ifade edilen iddinamade, “Caminin üst katında halka halinde oturdukları, toplantıya katılan şahıslardan birinin gruba hitaben yaptığı konuşmadan sonra üniversitelerde yürütecekleri faaliyetler hakkında değerlendirme yaptıkları anlaşılmıştır” dendi.

Ne yaşanmıştı?

Şu an 2 cami ve 14 ayrı mescidin olduğu ODTÜ’de Mescit Topluluğu adı altında hareket eden grup, hazırlık binasına yeni mescit istedi. Ancak buna diğer öğrenciler imza toplayarak karşı çıktı. Mescit Topluluğu ise 22 Aralık 2015’te basketbol sahasında toplu namaz kılmaya çalışınca gerginlik çıktı. Mescit isteyen topluluk, “ibadet özgürlüğünün yok sayıldığını” savunurken ODTÜ’lü öğrenciler ise "IŞİD zihniyetinin üniversiteyi hedef seçtiğini" söylemişti. Yaşanan arbedenin ardından başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Davutoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, mescit isteyen öğrencilerin tarafını tuttu. Üniversiteye gönderilen YÖK’ün soruşturma ekibi de sadece mescit isteyen öğrencileri dinledi. IŞİD zihniyetine karşı çıkan öğrenciler hakkında ise savcılık soruşturma açtı.