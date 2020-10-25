T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Kaide'nin üst düzey liderinden el-Masri Afganistan'da öldürüldü

25 Ekim 2020 00:38

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS), güvenlik güçlerinin terör örgütü El Kaide'nin üst düzey liderlerinden Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğünü duyuruldu.

NDS tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu'nun "En Çok Aranan Teröristler" listesinde yer alan terör örgütü El Kaide'nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu.

NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

El-Masri, ABD'de terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor. (İHA)

ETİKETLER

Abu Muhsin el-Masriel-MasriEl KaideEl Kaide lideriNDSAfganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24