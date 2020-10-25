El Kaide'nin üst düzey liderinden el-Masri Afganistan'da öldürüldü

NDS tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu'nun "En Çok Aranan Teröristler" listesinde yer alan terör örgütü El Kaide'nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu.

NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

El-Masri, ABD'de terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor. (İHA)