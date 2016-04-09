El Kaide militanlarından infaz



Yemen’de Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi'ye bağlı en az 19 askerin El Kaide tarafından öldürüldüğü bildirildi. Olayda en az 20 askerin de yaralandığı kaydedildi. Yemenli yetkililerin ifadelerine göre Aden'den El Mahra'ya gitmekte olan askerler El Kaide'nin kontrolündeki Abyan'da örgüt militanları tarafından esir alındı.

Militanların askerleri yerleşim dışı bir alana götürerek, burada kurşuna dizip infaz ettiği açıklandı. Yetkililerin ve bölge sakinlerinin ifadelerine göre olayda yaralanan askerlerin ise hala hayatta olduğu sanılıyor.

''El Kaide bölgede hiç olmadığı kadar güçlü''

El Kaide örgütünün Arap Yarımadası'ndaki kolu Yemen krizini fırsat bilerek Mukalla'yı ele geçirmiş ve etki alanını genişletmişti.

Reuters tarafından yayınlanan özel bir rapora göre Suudi Arabistan liderliğindeki ABD destekli koalisyonun düzenlediği operasyonlar da El Kaide'nin bölgedeki gücünün artmasına hizmet etti ve örgüt böylece 20 yıl önce kurulduğundan bu yana en güçlü konumuna ulaştı.

İran tarafından desteklendiği iddia edilen Husiler Yemen'de 2015'in Mart ayından bu yana Suudi Arabistan tarafından desteklenen Devlet Başkanı Hadi liderliğindeki hükümete karşı savaşıyor. Bu savaş şimdiye kadar 6 bin 200'den fazla kişinin yaşamına mal oldu.