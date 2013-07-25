'El Kaide militanları Türkiye'den geçip Suriye'de savaşıyor'

Suriye’de Beşşar Esad’a bağlı güçlerle rejim muhalifleri arasında yaklaşık 2 buçuk yıldır devam eden çatışmalar boyunca Türkiye’den yapıldığı öne sürülen sınır geçişleri sık sık gündeme geldi. Esad rejimi ile savaşmaya giden İslami grupların Türkiye sınırından geçtiği iddia edildi. Bu grupların başında ise Türkiye’de de taraftarları bulunan El Kaide bulunuyor.

Fatih'te esnaflık yapıyorlar

Taraf gazetesinden Fırat Alkaç’ın haberine göre, İstanbul Fatih’te yaşayan ve esnaflık yapan (isimlerini gizli tutan) bu kişilerin Suriye savaşı hakkında anlattıkları bir hayli ilginç. Fatih’teki El Kaide kaynakları, Suriye’de krizin patlak vermesinden sonra, Avrupa, Kafkaslar, Afganistan ve Kuzey Afrika ülkelerinde bulunan örgüt üyelerinin, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçtiklerini söyledi. Söz konusu kaynaklar PYD ile yaşanan çatışmalar ve Türkiye sınırındaki geçişler hakkında da ilginç iddialarda bulundu.

İstihbarat görevlileri karşılıyor

El Kaide taraftarları O.E., PYD-El Nusra çatışmasından önce Suriye’ye gittiğini ve Türkiye sınırından geçtiğini anlattı. Türkiye sınırında kontrolsüz bir alandan PYD’nin kontrolündeki bir bölgeye geçiş yaptığını anlatan O.E., “Suriye tarafında PYD’nin yaptığı kontrol sırasında El Nusra’ya geldiğimizi söyledik. Sonra serbest bırakıldık” dedi. Bu şekilde birçok kişinin sınırdan geçiş yaptığını anlatan O.E. şu bilgileri verdi: “Suriye sınırında, Çeçenistan ve Afganistan üzerinden Türkiye’ye çeşitli yollarla gelen savaşçılar karşılanıyor. Sınırda şu anda istihbarat elemanları var. Sınırdan geçiş yapanlar, istihbarat görevlilerine hangi örgütten ve hangi komutanın emrinde olduğunu söylüyorlar. Ve sınırı geçip birliklerine katılıyorlar.”

Türkiye’de tedavi ediliyorlar

Savaş sırasında ağır yaralanan militanların Türkiye’deki hastanelere getirilip tedavi ettirildiğini söyleyen O.E., “Bazıları savaştıktan sonra yine aynı yollarla ülkelerine geri dönüyor. Afganistan ve Kafkas cephesinden aileleriyle gelen El Kaide mücahitleri var. Bunların çoğu Suriye’ye yerleşmiş durumda. Bu yöntemlerle Kuzey Afrika, Kafkasya, Avrupa ve Afganistan bölgelerinden gelen yüzlerce militan var. Türkiye üzerinden sınırı geçip savaşa katılıyorlar” dedi.

Bin Çeçen Suriye’ye gitti

Suriye’de şu anda en güçlü gruplardan birinin Çeçenler olduğunu dile getiren O.E., “Komutanları Ebu Ömer önderliğinde yaklaşık bin kadar Çeçen Suriye’ye gitti. İlk önce Nusra cephesinde yer aldılar. Sonra da Irak ve Şam İslam Devleti tarafına geçtiler” şeklinde konuştu.

Türkiye’den de gidenler var

Suriye’ye Türkiye’den de çok sayıda kişinin gittiğini ifade eden O.E. sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların bir kısmı şehit oldu. Türkiye’den giden arkadaşlarımızın bazıları, orada bir süre kalıp döndü. Sonra tekrar gidip Esad’a karşı savaşanlar oldu. Emekli bir polis memuru arkadaşımız Suriye’ye geçip orada savaştı. Sonra ülkeye döndü. Orada silah eğitimi verdi. Biz de birkaç arkadaşımızla, PYD ile El Nusra arasında çatışma çıkmadan önce Suriye’ye gittik. Türkiye tarafından herhangi bir kontrolden geçmeden kırsal bölgeden içeri girdik. PYD kontrolündeki bir bölgeye girdik ve Nusra cephesine geldiğimizi söyledik. Bizi bıraktılar ve içeri girdik.”

Çatışmaları ISIS alevlendirdi

PYD ile yaşanan çatışmaların fitilini Irak ve Şam İslam Devleti’nin (ISIS) ateşlediğini iddia eden O.E. şunları söyledi: “ISIS, El Nusra’nın kendisine bağlı bir alt örgüt olduğunu ilan etti. Buna karşı çıkan El Nusra komutanları, kendilerinin El Kaide lideri El Zevahiri’ye bağlı olduklarını açıkladı. Bu nedenle örgüt içi ayrışmalar yaşandı. Suriye’de bulunan Ebu Ömer komutasındaki Çeçen birlikleri, El Nusra’dan ayrılarak ISIS saflarına geçti. Son olarak PYD ile yaşanan çatışmaların fitilini ise ISIS militanları ateşledi. ISIS, iddiaya göre PYD ile El Nusra arasındaki çatışmazlık anlaşmasını bozmak için PYD kontrolündeki köylere girerek ateş etti.”