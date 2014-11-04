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El Kaide liderini epilasyon reklamında yıldız yaptılar!

Tüy dökücü sprey satan bir Türk firması, dünyanın en ünlü teröristlerinden birini reklam modeli olarak kullandı

04 Kasım 2014 23:06

Tüy dökücü sprey satan Türk şirketi hazırladığı reklamlarla bir anda dünyanın gündemine oturdu. Şirket tüy dökücü sprey reklamı yapmak isterken, dünyanın en ünlü teröristlerinden birini reklamında model olarak kullandı.

Reklamda kullanılan kişinin Khalid Sheikh Mohammed adlı Pakistanlı bir El Kaide lideri olduğu belirtildi. Khalid Sheikh Mohammed, 11 Eylül 2001 saldırılarının planlanmasında yer almıştı.

posta.com.tr'nin haberine göre, tüy dökücü ürünün reklamında kullanılan fotoğraf ilk defa, ABD hükümeti tarafından 2003 başında Pakistan'da yakalanmasından sonra basına verilmişti. El Kaide lideri hâlen Guantanamo'da tutuluyor.

Dış basında yer alan haberlere göre, tüy dökücü sprey reklamı yapan Türk kozmetik şirketinin kimin reklamını yaptıklarından haberdar olmadığı düşünülüyor.

Firmanın Google'dan "kıllı adam" taraması yaptığı, kötü bir mizah anlayışına sahip olduğu belirtiliyor.

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