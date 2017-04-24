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Dünya
Deutsche Welle

El Kaide liderinden Suriye'deki cihatçılara çağrı

El Kaide lideri Eymen el Zevahiri, Suriye'deki cihatçılara birleşmeleri ve "düşmana" karşı gerilla savaşı yürütmeleri çağrısı yaptı.

24 Nisan 2017 20:24

Zevahiri, El Kaide'nin medya organı El Sahab tarafından yayımlanan sesli mesajda, "Sadece Suriye'deki değil, tüm dünyadaki Müslüman kardeşleriniz ve mücahitlerle birleşin, askeri saflarınızı sıklaştırın" ifadesini kullandı.

"Tüm dünyada İslam'ı hedef alan tek bir haçlı kampanyası olduğu için" birleşilmesi gerektiğini belirten Zevahiri, El Kaide sempatizanlarını sebat etmeye ve uzun bir savaşa hazırlıklı olmaya çağırdı.

Zevahiri ayrıca, "uluslararası şeytani ittifakın" hiçbir zaman Suriye'de İslam'ın hüküm sürmesine izin vermeyeceğini ve "İslami eğilimi sonlandırmak" için elinden geleni yapacağını savundu.

Suriye'de El Kaide'ye en bağlı örgüt, eski adı El Nusra Cephesi olan Fetih el Şam Cephesi. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, son aylarda başta Türkiye sınırındaki İdlib vilayeti olmak üzere, birçok bölgeye düzenlediği hava saldırılarında, aralarında lider kadrodan isimlerin de yer aldığı örgüt mensuplarını öldürdü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/CÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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