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Dünya
Deutsche Welle

El Kaide liderinden bireysel saldırı çağrısı

El Kaide lideri Ayman el Zevahiri ABD ve diğer Batı ülkelerinde yaşayan Müslüman gençlere bireysel saldırı eyemleri düzenleme çağrısında bulundu.

13 Eylül 2015 18:33


Pazar günü yayınlanan ses kaydında Zevahiri “Haçlı koalisyonuna dahil ülkelere zarar verebilecek tüm Müslümanları tereddüt etmemeye çağırıyorum. Şimdi savaşı haçlı Batı'daki, özellikle de ABD'deki kentlerin ve evlerin kalbine taşımaya odaklanmalıyız” diyor. Haçlı koalisyonundan Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı oluşturulan askeri koalisyon kast ediliyor.

Zevahari Müslüman gençerlerden, ABD'de Boston maratonu bombalamalarını düzenleyen Tsarnaev kardeşleri ve Paris'te Charlie Hebdo dergisi saldırılarını yapan Kouachi kardeşleri örnek almalarını istedi.

Kaydın ne zaman yapıldığı netlik kazanmadı. Eldeki verilere göre kayıt yapıldığı sırada Taliban lideri Molla Muhammed Ömer'in hayatta olduğu, dolayısıyla kaydın en az iki ay önce yapıldığı sanılıyor. Afganistan hükümeti temmuz sonunda Ömer'in öldüğünü duyurmuştu.

Zevahiri kayıtta IŞİD konusunda da açıklamalara yer veriyor. Grubun hilafet ilanını meşru bulmadığını belirten Zevahiri Irak ve Suriye'de Batılı ve seküler güçlere karşı savaşta IŞİD ile birlikte hareket edilebileceğini belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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