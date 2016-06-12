El Kaide lideri Taliban liderine bağlılık yemini etti



İslamcı internet sayfalarını izleme konusunda uzmanlaşmış Amerikan şirketi Site'nin verdiği bilgilere göre Zevahiri şunları söyledi: “Kaşgar'dan Endülüs'e, Kafkaslardan Somali'ye ve Orta Afrika'ya, Kaşmir'den Kudüs'e, Filipinler'den Kabil'e, Buhara'ya, Semerkand'a saldırılan ve çalınan Müslümanların ülkesinin her metresini kurtarmak için cihatta sana sadık kalacağımıza yemin ederiz.”

Video mesaj 27 Mayıs tarihini taşıyor. Mesajda 2011'de ABD özel birlikleri tarafından Pakistan'da öldürülen El Kaide kurucusu Usame bin Ladin'in görüntülerine de yer verildi.

Din alimi ve şeriat yargıcı olan Molla Haybatullah Akundzade ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda öldürülen Molla Ahtar Mansur'un yerine geçen ay Taliban'ın liderliğini üstlenmişti. Hareketin kurucu kuşağına dahil olduğu sanılan Akundzade'nin örgütün üst düzey kadrolarının büyük çoğunluğu gibi Kandahar doğumlu olduğu sanılıyor. Molla Haybatullah Akundzade'nin 50 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

ABD ilk kez Pakistan topraklarında yüksek düzey bir Taliban liderine insansız hava aracıyla saldırı düzenlemiş, bu saldırı radikal İslamcı hareketlerde bir şok dalgası yaratmıştı. Mansur Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in ölümünün iki yıl boyunca gizli tutulmasının ardından örgütün liderliğini resmi olarak temmuz ayında üstlenmişti.