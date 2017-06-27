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Dünya

El Kaide, İsveçli esiri 6 yıl sonra serbest bıraktı

Johan Gustafsson’un serbest bırkılması için örgüt 20 milyon Euro dolayında fidye talep ediyordu

27 Haziran 2017 18:23

Kaçırıldığı 2011 yılından bu yana Mali’de, El-Kaide’nin Kuzey Afrika kolu olan Akim’in elinde bulunan İsveçli Johan Gustafsson serbest bırakıldı.

İsveçli Johan Gustafsson bir grup gezginle birlikte Afrika’da düzenledikleri motorsiklet turu sırasında Akim terör örgütü tarafından Timbuktu kentinde kaçırılmıştı. Olay sırasında saldırganlara karşı direnen grup üyesi bir Alman ise vurularak öldürülmüştü.

Yaklaşık beş buçuk yıldır Güney Afrika vatandaşı Stephen McGowan ile birlikte Akim örgütünün elinde bulunan Johan Gustafsson’un serbest bırakılması için örgüt 20 milyon Euro dolayında fidye talep ediyordu. Stefan Gustafsson’un dün hükümete ait bir uçakla İsveç topraklarına ayak basmasından sonra İsveç Polisi Ulusal Operasyon Birimi Araştırma Bölümü Başkanı Anders Wretling ile birlikte basın toplantısı düzenleyen İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Johan Gustafsson’un serbest bırakılmasının Dışişleri Bakanlığı ve İsveç polisi ile birlikte diğer ülke kurumlarının işbirliği sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

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Güney AfrikaStephen McGowanAkimJohan GustafssonEuro

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