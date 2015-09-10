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Dünya

El Kaide: IŞİD'in halifeliğini tanımıyoruz

El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri IŞİD'i eleştirdiği video dizisinin ilk bölümü yayınlandı

10 Eylül 2015 01:48

El Kaide lideri Eymen El-Zevahiri, örgütün IŞİD'in halifeliğini tanımadığını açıkladı. IŞİd lideri Ebu Bekir El Bağdadi ve örgütünün gayrımeşru olduğunu söyleyen Zevahiri'nin IŞİD'i eleştirdiği ses kayıtlarını içeren bir video dizisinin ilk bölümü yayınlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre video, El Kaide'nin medya örgütlenmesi Es-Sahab tarafından hazırlandı.

"İslami Bahar" adını taşıyan video içindeki ses kayıtlarında Zevahiri, "El Kaide'nin IŞİD'le uzlaşmaya çalıştığını ancak Ebu Bekir El-Bağdadi'nin tüm teklifleri reddettiğini" söyledi. Zevahiri, konuşmın 29 Haziran 2014 günü halifeliğini ilan eden Ebu Bekir El Bağdadi'nin ve IŞİD'in gayrımeşru olduğunu da belirtti.

Nisan 2013'te Irak'ta kurulan IŞİD daha sonra Irak El Kaidesi'nden kopmuştu.

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