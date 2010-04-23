El Kaide Facebook'tan kadın avlıyor!

T24 - Terör örgütü El Kaide'nin, sanal paylaşım sitelerinde, kadınları evlenme vaadiyle kandırarak, Afganistan, Irak ve Çeçenistan kamplarına gönderdiği iddia edildi.





El Kaide'nin son günlerde internet aracılığıyla örgüte adam sağlamaya çalıştığı, özellikle Türkiye'de de yoğunlukla kullanılan Facebook ve Twitter gibi paylaşım sitelerinde diyalog kurdukları kişileri örgüte kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi.





Farklı isimler altında bloglar kurarak, örgüt propagandası yapan örgüt üyelerinin, özellikle evlilik vaadiyle genç kızları hedef aldıkları belirtildi.





''Kadın avcıları'' adı verilen terör örgütünün içindeki grubun, sohbet programları aracılığıyla genç kızları kandırıp, terör örgütünü sempatik göstermeye çalıştıkları ifade edildi.







Genç kızı polis kurtarmış







Adana'da bu gruba yönelik operasyonda, Seyhan ilçesindeki bir adreste El Kaide üyesi A.Y. (32) ile O.K. (28) kandırdıkları 23 yaşındaki bir kızla yakalandı.





Zanlılardan A.Y'nin dini duyguları istismar ederek, evlenme vaadiyle kandırdığı genç kızı, nikah kıymadan birlikte yaşamaya zorladığı öğrenildi.





Terör örgütü üyeliğinden hakkında daha önce de işlem yapılan A.Y'nin bir kaç yıl önce de başka bir genç kızı kandırıp alıkoyduğu, yine polis tarafından kızın kurtarıldığı belirtildi.





Örgüt üyesi A.Y'nin nitelikli hırsızlık, yankesicilik ve yaralama suçlarından kaydının bulunduğu da tespit edildi.





A.Y'nin yakınlık kurup, kandırdığı kızlara sürekli Afganistan ve Irak'taki canlı bombaları ve kamp görüntülerini izlettiği kaydedildi. A.Y. ve O.K'nin kandırdıkları genç kızları, yurt dışına götürmekte sorumlu gruplara teslim edip, eğitim kamplarına gönderdiği bildirildi. Genç kız, ailesinin yanına dönerken zanlılar adliyeye sevk edildi.