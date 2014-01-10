El Kaide bağlantılı örgüt, Suriye'de 'hilafet devleti' için plaka bastırdı

Irak’ın Sünni bölgelerini Suriye ile birleştirip büyük bir Emevi devleti kurmayı amaçlayan El Kaide’nin Ortadoğu’daki en aktif uzantısı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), devlet ilanı yolunda ilerliyor. IŞİD, Suriye’de denetim altında tuttuğu bölgede otomobil plakası bastı. Plakaya, “Hilafet devleti” yazıldı. Milliyet’ten Namık Durukan’ın haberine göre IŞİD’in kontrol ettiği bölgedeki Kürtler’e “silahlanın” çağrısı yapıldı.

Irak’ta merkezi Irak ordusu ile El Kaide bağlantılı Irak-Şam İslam devleti (IŞİD) arasında yer yer çatışmalar sürerken, ordu güçleri Sünni aşiretler ve IŞİD’in denetimine geçen Ramadi ve Felluce bölgelerine yönelik kapsamlı askeri harekât için hazırlık yapıyor. Şii Başbakan Nuri el Maliki, bir süre önce El Kaide gruplarına karşı büyük temizlik harekâtı yapılacağını açıklamıştı. El Kaide gruplarına karşı harekâtta kullanılması için Rusya’dan alınan Mi-28NE tipi 13 yeni “Gece Avcısı” savaş helikopterinin, Irak’ın güneyindeki Umm-Kasr limanına ulaştırıldığı belirtildi. Rus ITAR-TASS ajansının haberine yer veren Irak’taki BasNews ajansı, geçen yıl da Irak ordusuna 15 adet Mi-28NE helikopteri satıldığını, yeni gönderilen helikopterlerin ise Irak ordusunun IŞİD’e karşı operasyonlarında kullanılacağı kaydedildi.

Bölgeye yönelik kapsamlı harekat hazırlığı sürerken çatışmalar nedeniyle Ramadi ve Felluce’den dokuz bini aşkın aile, Kuzey Irak’ın Erbil kentine kaçtı. Göç edenler için Erbil’de geçici kamp kurulmasına yönelik ise çalışma başlatıldı.

Silahlanma çağrısı

Irak ordusu ile El Kaide bağlantılı IŞİD arasında yaşanan şiddetli çatışmaların Kuzey Irak Bölgesi dışında kalan Kürt bölgelerine de sıçraması ihtimali üzerine Kürtlere, “silahlanın” çağrısı yapıldı.

Kürdistan Bölgesi dışında Celawle’de İlçe Emniyet Müdürü Enwer Hesen, Kürt güvenlik güçleri ve Kürt ordusunun alarma geçtiğini, bu kapsamda Kürtlerden kendilerini korumalarını sağlamak için silahlanmaları konusunda çağrı yaptıklarını söyledi.

Dengeazad internet sitesinde yer alan bir habere göre ise Kürdistan Bölge Hükümeti Peşmerge Bakanı Cebar Yawer de Peşmerge güçlerinin Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yönetimi dışında kalan Kürt bölgelerine yönelik El Kaideli grupların saldırı girişimlerini önlemek için teyakkuz halinde beklediklerini söyledi.

Hilafet devleti plakası

Bu arada Irak ve Suiriye’de alan geniş bir alanda hâkimiyet kuran IŞİD, devletleşme faaliyetlerine hız verdi. IŞİD, Irak’ın Sunni bölgelerini, Suriye ile birleştirip büyük bir Emevi Devleti kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Suriye’de devletleşme uygulamasına ilk olarak araç plakalarından başlandı. IŞİD tarafından basılan ve ilk olması nedeniyle (1) rakamı verilen araç plakasında, “Hilafet Devleti/ 1 /Şam Vilayeti” yazılarına yer verildi.