El Kaide bağlantılı iki kişi Yabancılar Merkezi'nden firar etti

Türkiye’ye girişlerinde IŞİD ve El Kaide bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından sınırdışı edilmek üzere Kayseri Hacılar İlce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan iki kişinin firar ettiği ileri sürüldü.



hürriyet.com.tr'den Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, akşam saatlerinde firar olayının öğrenilmesi üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Hacılar ilçesinde ve Kayseri kent genelinde polis firar eden biri Tatar, diğeri Rus uyruklu iki kişiyi bulmak için çalışma yürütüyor.



Kente giriş ve çıkışlar polis tarafından tutulurken, güvenlik ve MOBESE kameraları da incelenerek iki şahsın kaçabileceği yerler tespit edilmeye çalışılıyor.



Polisin gözetiminde olan bir merkezde, iki kişinin nasıl firar ettiği içeriden destek alıp almadığı ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.