T24 LogoT24 Logo
Gündem

El Kaide bağlantılı iki kişi Yabancılar Merkezi'nden firar etti

Yasadışı yollarla Türkiye ye girerek Suriye’de El Kaide bağlantılı El Nusra bünyesinde savaştığı iddia edilen iki kişi geri gönderme merkezinden firar etti

12 Aralık 2014 02:18

Türkiye’ye girişlerinde IŞİD ve El Kaide bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve ardından sınırdışı edilmek üzere Kayseri Hacılar İlce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan iki kişinin firar ettiği ileri sürüldü.

hürriyet.com.tr'den Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, akşam saatlerinde firar olayının öğrenilmesi üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Hacılar ilçesinde ve Kayseri kent genelinde polis firar eden biri Tatar, diğeri Rus uyruklu iki kişiyi bulmak için çalışma yürütüyor.

Kente giriş ve çıkışlar polis tarafından tutulurken, güvenlik ve MOBESE kameraları da incelenerek iki şahsın kaçabileceği yerler tespit edilmeye çalışılıyor.

Polisin gözetiminde olan bir merkezde, iki kişinin nasıl firar ettiği içeriden destek alıp almadığı ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER

emniyetkayseriyabancılar geri gönderme merkeziışidel kaideel nusrafirar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24