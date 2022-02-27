El Kaabi hat-trick yaptı; Hatayspor, Yeni Malatyaspor karşısında farklı kazandı

Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 5-2 mağlup etti. Ev sahibi takımda Ayoub El Kaabi hat-trick'e imza attı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Atakaş Hatayspor evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Ev sahibi takım, ligin son sırasındaki rakibi karşısında zorlanmadı. Hatayspor 21', 34', 84' Ayoub El Kaabi, 25' Yassine Benzia ve 89' Dylan Saint-Louis'nin golleriyle Yeni Malatyaspor'u 5-2 mağlup etti. Konuk ekibin golleri ise 70' ve 80. dakikada Nouha Dicko'dan geldi.

Bu sonuçla Ömer Erdoğan'ın takımı son 3 haftada 2. kez kazandı. Ligde zor günler geçiren Malatyaspor'un galibiyet özlemi 17 hafta çıktı.

Hatayspor 28. haftada Gaziantep FK deplasmanına çıkarken, Yeni Malatyaspor Adana Demirspor'u konuk edecek.