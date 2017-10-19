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El işi örmelerle ağaçları süsledi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde oturan Songül Saldık el işi örmelerle evinin önündeki ağaçların gövdesini süslerken, ağaçların rengarenk hali beğeni topladı

19 Ekim 2017 15:44

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde oturan Songül Saldık el işi örmelerle evinin önündeki ağaçların gövdesini süslerken, ağaçların rengarenk hali beğeni topladı.
Körfez Yeni Mahallesi oturan Songül Saldık, eli işi örmeleri birleştirerek evinin önündeki ağaçların gövdesine giydirdi. Rengarenk el işleri ile süslenen ağaçların görünümü büyük beğeni topladı. Ağaç süsleme sanatının ağaçlara canlılık kattığını söyleyen Songül Saldık, özellikle sonbaharda yaprakları dökülen ağaçların süslenmesiyle daha güzel göründüğünü belirtti. Songül Saldık ağaç süslemelerle caddelerin ve kentlerin daha güzel görüneceğini, ağaç süslemenin yaygınlaşması durumunda ise kadınların yapacağı el işleri ile de bütçelerine katkı sağlayabileceklerini söyledi.

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