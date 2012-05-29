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Ekonomi

El işçiliğiyle üretilen BMW Zagato Coupe görücüye çıktı

Zagato Coupe’yi özel yapan en önemli unsur el işçiliğiyle üretiliyor olması

29 Mayıs 2012 22:00

BMW Zagato Coupe, İtalya’da Como Gölü yakınlarında düzenlenen Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2012 etkinliğinde tanıtıldı.

 
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Firmanın İtalyan tasarım ofisi Zagato ile birlikte gerçekleştirdiği coupe konsepti, BMW Z4 modeli baz alınarak tasarlanmış bir otomobil olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.
 
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Zagato Coupe’yi özel yapan en önemli unsur el işçiliğiyle üretiliyor olması. Tamamen el işçiliğiyle üretilen Zagato Coupe, sportif ön tampon tasarımıyla bütünlük oluşturan çamurluklara sahip.
 
 
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Otomobilin ön kısmındaki panjurlarda yer alan küçük Z logoları ve 19 inçlik jantlara sahip oluşu kimliğini ön plana çıkarıyor.
 
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Zagato Coupe’nin arka tarafında yer alan krom detaylar ve şeffaf bagaj kapağı otomobilin özel olduğunu hissettiriyor. Aracın iç mekan tasarımı BMW Z4′le büyük benzerlikler taşıyor.

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El işçiliğiyle üretilen BMW Zagato Coupe İtalya

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