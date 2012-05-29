El işçiliğiyle üretilen BMW Zagato Coupe görücüye çıktı

BMW Zagato Coupe, İtalya’da Como Gölü yakınlarında düzenlenen Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2012 etkinliğinde tanıtıldı.

Firmanın İtalyan tasarım ofisi Zagato ile birlikte gerçekleştirdiği coupe konsepti, BMW Z4 modeli baz alınarak tasarlanmış bir otomobil olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Zagato Coupe’yi özel yapan en önemli unsur el işçiliğiyle üretiliyor olması. Tamamen el işçiliğiyle üretilen Zagato Coupe, sportif ön tampon tasarımıyla bütünlük oluşturan çamurluklara sahip.

Otomobilin ön kısmındaki panjurlarda yer alan küçük Z logoları ve 19 inçlik jantlara sahip oluşu kimliğini ön plana çıkarıyor.

Zagato Coupe’nin arka tarafında yer alan krom detaylar ve şeffaf bagaj kapağı otomobilin özel olduğunu hissettiriyor. Aracın iç mekan tasarımı BMW Z4′le büyük benzerlikler taşıyor.