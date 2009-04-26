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Dünya

El Hayat: İki devletli çözüm tartışıldı

26 Nisan 2009 08:55

Londra’da Arapça yayımlanan El Hayat gazetesi, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile İsrail’e resmi ziyarette bulunan Mısır İstihbaratı Başkanı Ömer Süleyman’ın geçen hafta, İsrail-Filistin uzlaşmazlığında iki devletli çözümü tartıştıklarını öne sürdü.

El Hayat’ın adını açıklamadığı Mısırlı kaynaklara dayanarak verdiği, İsrail basınına da yansıyan haberinde, ikilinin Ortadoğu’da barış, güvenlik ve istikrar için iki devletli çözümü ele aldığı belirtildi.

Habere göre, Lieberman görüşmede "dengeli ve ılımlı" bir tavır sergiledi ve görüşme "başarılı" olarak değerlendirildi.

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