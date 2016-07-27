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Yaşam

El frenini çekmeyi unuttuğu arabasının altında kalarak hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Cengiz Çakır'ın arabayı durdurmak isterken altında kaldığı belirtildi

27 Temmuz 2016 17:25

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 40 yaşındaki infaz koruma memuru Cengiz Çakır, el frenini çekmeyi unutunca hareket eden otomobilini durdurmak isterken altında kalarak yaşamını yitirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Alper Çobanoğlu'nun haberine göre, Soma Cezaevi’nde görevli, evli ve 3 çocuk babası infaz koruma memuru Cengiz Çakır,bugün saat 09.30 sıralarında, memleketi Balıkesir’in Savaştepe ilçesinin kırsal Koğukyurt Mahallesi’ne geldi. 45 HA 1919 plakalı otomobilini yokuşa park eden Çakır, otomobilden indi.

El frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin geriye doğru kaydığını farkeden Çakır, durdurmak isterken altında kaldı. Otomobilin yaklaşık 25 metre sürüklediği Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelenjandarma ekipleri, bir dozer yardımıyla kaldırdıkları otomobilin altından Çakır’ın cesedini çıkardı. Çakır’ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesini ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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BalıkesirSavaştepeinfaz koruma memuruCengiz Çakır

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