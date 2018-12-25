El freni çekilmeyen traktör yüzme havuzuna düştü

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da meyilli arazide el freni çekilmeden park edilen traktör, bir sitenin yüzme havuzuna düştü. Havuz ve çevresinde kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün saat 14.00 sıralarında, Gökçebel Mahallesi\'nde lüks villaların bulunduğu bir siteye ait traktörle, bahçedeki budanan bitki ve ağaçların dalları toplandı. Çalışma sırasında yorulan sürücüsü dinlenmek için durup, traktörü park etti. Ancak hafif meyilli arazide sürücü, traktörün el frenini çekmedi.

Bir süre sonra sürücüsüz olarak yaklaşık 20 metre hareket eden traktör, sitenin yüzme havuzuna düştü. Şans eseri havuz ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Traktör vinç yardımıyla havuzdan çıkartıldı.



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