T24 LogoT24 Logo
Gündem

El freni çekilmeyen traktör yüzme havuzuna düştü

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da meyilli arazide el freni çekilmeden park edilen traktör, bir sitenin yüzme havuzuna düştü

25 Aralık 2018 19:52

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da meyilli arazide el freni çekilmeden park edilen traktör, bir sitenin yüzme havuzuna düştü. Havuz ve çevresinde kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.
Dün saat 14.00 sıralarında, Gökçebel Mahallesi\'nde lüks villaların bulunduğu bir siteye ait traktörle, bahçedeki budanan bitki ve ağaçların dalları toplandı. Çalışma sırasında yorulan sürücüsü dinlenmek için durup, traktörü park etti. Ancak hafif meyilli arazide sürücü, traktörün el frenini çekmedi.
Bir süre sonra sürücüsüz olarak yaklaşık 20 metre hareket eden traktör, sitenin yüzme havuzuna düştü. Şans eseri havuz ve çevresinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Traktör vinç yardımıyla havuzdan çıkartıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BODRUM Muğla DHA BODRUMHavuzDünGökçebel MahallesiAncakBirTraktörFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24