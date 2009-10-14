El Fetih Hamas'la anlaşmayı tek taraflı imzaladı

El Fetih hareketi, rakibi Hamas'la uzun süredir Mısır'ın arabuluculuğunda görüşmelere konu olan ulusal birleşme anlaşmasını, Ramallah'ta "tek taraflı" olarak imzaladığı bildirildi.



El Fetih Merkez Komitesi üyelerinden Cemal Muheysin, Filistin yerel haber ajanslarından Ma'an'a yaptığı açıklamada, El Fetih'in Mısır destekli anlaşmayı imzaladığını doğruladı ve "İmzaladılar, çünkü hareketin söz konusu plana bakışı olumlu" ifadesini kullandı.



Gazze'deki El Fetihli liderlerden, El Fetih Devrim Konseyi üyesi Abdullah Esu Samhadana da bazı konulardaki muhalefet şerhlerine rağmen, partisinin anlaşmayı imzaladığını doğrulayan bir başka isim oldu. Ebu Samhadana, bu noktalardaki kaygıların, yeniden birleşmeyi önleyecek önemde olmadığını da belirtti.



Yeniden birleşme görüşmelerini yürüten yetkililerden, El Fetih'in meclis grubu Başkanı Azzam El Ahmed de imzalanan belgeleri Mısır tarafına iletmek üzere yarın Mısır'a gideceğini bildirdi.



Ma'an'a göre, Hamas kaynakları da parti liderliğinin belgeyi onayladığını, ancak kamuoyuna bunu henüz açıklamadıklarını ifade etti.

Hamas sözcülerinden Fevzi Barhum ise El Fetih'in onayladığı anlaşmanın imzalanması için örgütün baskı altında olamayacağını vurguladı. Barhum, "Yapılanlar, bizim kamuoyumuzun kabul edebileceği şeyler değil. Goldstone olayı, henüz ortamı sarsmaya devam ediyor" diye konuştu.



El Fetih Merkez Komite üyesi Muheysin, Hamas'ın anlaşmaya ilişkin kararlılığından düştüğü şüpheyi dile getirirken, "Anlaşmayı imzalasalar bile, Hamas'ın anlaşmadaki yükümlülükleri yerine getirme konusunda bahaneler üretme yolunu arayacağını" öne sürdü. Muheysin, "Çünkü iki taraf arasındaki uzlaşmazlıkları giderme arayışında ciddi değiller" görüşlerini dile getirdi.



Azzam El Ahmed, dün, Mısır'ın hem El Fetih hem de Hamas'ın, cevaplarını, perşembe gününe dek en basit şekilde "evet" veya "hayır" diye iletmelerini istediğini söylemişti.



El Ahmed'e göre, diğer Filistinli grupların da bu konuda 20 Ekime kadar cevaplarını vermeleri bekleniyor. Anlaşma, Kurban Bayramı sonrasında resmen imzalanacak. Bu takvimin Hamas kaynakları tarafından da doğrulandığı belirtiliyor.

