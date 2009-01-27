El estetiği yeni trend

Ellerimizin genç, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamak, birkaç basit işlemle mümkün. İşte o işlemler.



Ellerimiz, yüzümüzle birlikte en çok göz önünde olan organlarımızdır. Ellerimizin, yaşın gizlenemediği organlarımız olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, bu nedenle el estetiğinin son dönemde önem kazandığını söyledi. Prof. Kışlaoğlu; ellerimizin genç, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamanın, birkaç basit işlemle mümkün olduğunu belirtti.



Estetik cerrahinin sunduğu imkânlarla günümüzde artık bir insanı âdeta baştan aşağı yenilemek mümkün. Kadınlar da erkekler de, güzel ve genç görünmek için estetiğin bütün imkânlarından yararlanıyor. Ancak en çok kullandığımız, dolayısıyla en kötü şartlara maruz kalan ellerimizin cilt güzelliği, çoğu zaman görmezden gelinir. Ellerimizin cildi, en çok bakımı hak eden organımız olmasına rağmen hep ihmal edilir.



Ellerimiz, yüzümüzle birlikte en çok göz önünde olan bölgelerimizdir. Yaşlanma belirtileri ilk olarak yüzde göze çarpmakla beraber, yüze yapılan gençleştirme uygulamalarının ardından genç ve sağlıklı yüz görüntüsü elde edilse de, kişinin elleri yaşını gösterir.



Önceleri, güzel ve genç bir görünüm için tüm vücuda pek çok uygulama yapılır ancak eller hep estetik girişimlerin dışında kalırdı. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, artık ellerimizin genç, sağlıklı ve güzel görünmesini sağlamanın birkaç basit işlemle mümkün olabildiğini belirtti. Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, ellere uygulanabilen estetik uygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi:



Lazerli cilt gençleştirme



"Non invazif lazer" ile cilt gençleştirme: Ağrısız, ciltte tahriş ve kızarıklık bırakmayan, tedavi sonrası toparlama süresi gerektirmeyen bir yöntemdir. Yenilenen ciltteki hücreler daha düzgün, daha sıkı ve genç görünen bir yüzey oluşturur. Tüm yüz ve el cildi üzerinde görülen yaşlılık belirtileri ve hafif sarkmalar Nd: Yag lazer ile çok iyi bir şekilde tedavi edilirler cildin yapısına ve kırışıklıkların derinliğine göre seans süresi belirlenir. Üçüncü seanstan sonra etkisi gözle görülebilir.



Ellere de peeling yapılıyor



Yüze uygulanan peeling, eller için de son derece başarılı bir yöntemdir. Peeling üst derinin soyulması ile derinin yenilenmesi ve gençleştirilmesidir. Peeling işlemi ile kırışıklıklar, yorgun cilt, güneş hasarlı cilt, cilt lekeleri gibi pek çok sorun giderilir ve uygulanan bölgedeki cilt daha genç daha parlak ve daha elastik bir hale gelir. Peeling uygulama maddelerinin içerisinde tercih edilen 'gren peel'dir. Tamamen bitkisel olması kimyasallardan ve sentetik maddelerden arınmış olduğu için cilde zarar vermiyor. Bazı peeling türlerinde meydana gelen pigmentasyonlar bu peeling de hemen hemen hiç olmuyor. Orta derinlikte bir soyma yapan bu peeling, diğer orta peeling türlerine nazaran daha çabuk iyileşerek, uygulama yapılan kişilerin iş ve zaman kaybına neden olmuyor. 5 gün tamamlandığında cilt, belirgin derecede daha genç ve parlak görünüyor.



Hazır dolgu maddesi ya da kendi yağınızla lipofilling



El yüzeyinde yaşlılığa bağlı doku kaybında ise hazır dolgu maddesi uygulaması ya da lipofilling yapılarak cilt altı dolgun ve sağlıklı bir hale getirilir. Hazır dolgu maddeleri uygulaması son derece basittir. Cilde anestezik bir krem sürüldükten sonra beş dakika içinde ince bir iğne sayesinde uygulama gerçekleştirilir. Ve çalışan kişiler bunları öğle tatilinde dahi yaptırabilirler. Kişinin özellikle karın bölgesinden alınan yağ dokusunun istenilen bölgeye enjeksiyonu olan lipofilling'lerde 3-4 ay sonra sadece yağın enjeksiyonuna bağlı dolgunluğun yanı sıra ciltte gençleşme de görülmüştür.



Bu gözlemler yağ hücrelerinin içinde bulunan kök hücrelerinin cilt hücresine dönüşerek o bölgedeki cildi gençleştirdiği mikroskobik çalışmalarla saptanmıştır.



Şimdiye kadar kök hücrelerin yalnızca yeni doğan göbek kordonunda olduğu biliniyordu Oysaki yetişkinlerin yağ hücrelerinde bol miktarda kök hücre var son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki; sadece kök hücre nakline nazaran, kök hücre açısından zengin yağ uygulaması çok daha başarılıdır.

