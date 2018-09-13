El Erian: Bitcoin 5 bin dolar düzeyinde dengelenmeli

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Almanya merkezli dünyanın önde gelen sigorta ve finansal yatırım şirketi Allianz\'ın Baş Ekonomisti Mohammed El-Erian, Bitcoin fiyatının 5 bin dolar düzeyinde dengeleneceğini söyledi.

El-Erian, Yahoo Finance’e verdiği röportajda, kripto para birimlerinin henüz sonunun gelmediğini; ancak, küresel olarak Bitcoin dâhil olmak üzere kripto para birimlerine gereğinden fazla değer biçildiğini ve Bitcoin fiyatının 5 bin dolar düzeyinde dengelenmesi gerektiğini savundu. El Erian ayrıca, kripto para birimleri piyasalarında daha önce görülen artış eğilimine gereksiz spekülasyonların yol açtığını belirtirken, şöyle konuştu:

“Kripto para birimleri adaptasyonu, kripto taraftarlarının istediği doğrultuda büyük ve hızlı olmayacak. Kripto para birimleri uzun bir süre var olup ekosistemde etkili olacak fakat düşünüldüğü gibi bir para birimi olmayacak.”

