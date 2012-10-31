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"El ele başlıyor, ama sonrası tehlikeli"

Yeşilay, üniversite öğrencilerinin kentin ahlakını bozduğunu öne süren Mardin temsilcisi Lütfü Günlüoğlu hakkında soruşturma açtı

31 Ekim 2012 16:28

Yaptığı açıklama basında geniş yankı uyandıran Yeşilay Cemiyeti Mardin Temsilcisi Lütfü Günlüoğlu telefon bağlantısı ile katıldığı  Habertürk televizyonu haber bülteninde sözlerini savundu. Günlüoğlu, "el ele gezmelerinde sakınca yok ama sonrası çok tehlikeli. İş ayakta başlıyor, yatarak sevişmeye gidiyor" dedi.

Yeşilay soruşturma başlattı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu, Yeşilay Cemiyeti Mardin Temsilcisi Lütfü Günlüoğlu’nun sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Temsilcisi Lütfü Günlüoğlu’nun gazetelere haber konusu olan ’Üniversite kentimize ahlaksızlık getirdi’ şeklindeki açıklaması tamamen kişisel görüşüdür. Yeşilay Cemiyeti Mardin Temsilcisi Günlüoğlu hakkında soruşturma açılmıştır" denildi. "Türkiye Yeşilay Cemiyeti, özgür düşüncenin ve bilimin merkezi olan üniversiteleri faaliyet alanlarının merkezine koymuş bir cemiyettir" ifadesi kullanılan açıklama şunlara da yer verildi:

"Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerinin büyük bir kısmı üniversitelerde ders veren akademisyenlerden oluşan Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin, bu güzide kurumlar hakkında böyle bir düşünce taşıması mümkün değildir. Mardin Temsilcisi Lütfü Günlüoğlu’nun temsilciliğinin feshedilmesi ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Lütfüoğlu ise henüz soruşturmadan bilgisi olmadığını dile getirdi.

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