El Clasico'nun galibi Barcelona: 2-1

Sadece İspanya’nın değil dünyanın en büyük derbisi olarak gösterilen El Clasico’da Barcelona, Camp Nou’da Real Madrid’i 2-1 mağlup etti.

Ntvspor'da yer alan habere göre, 12’de Bale’in kale ağzına kaldırdığı topta Cristiano Ronaldo’nun sert vuruşu üst direkten geri geldi.

19’da Lionel Messi’nin soldan kullandığı serbest atışta penaltı noktasında kafayı vuran Jeremy Mathieu, Barcelona’yı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

31 Benzema’nın nefis topuk pasında Cristiano Ronaldo ceza sahasına girip yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi.

43’te Cristiano Ronaldo’nun ceza sahası dışından 118 kilometre hızla gönderdiği şutu kaleci Raul Bravo parmaklarının ucuyla kornere çeldi. Pozisyonun devamında kornerde oluşan karambolde Bale kale ağzında bomboş pozisyonda topu dışarı attı.

49’da Cristiano Ronaldo ile verkaç yapan Benzema’nın ceza sahası içerisinde yerden vuruşunu kaleci Bravo nefis bir refleksle çıkarttı.

56’da Luis Suarez, savunmadan atılan uzun topla bir anda savunmanın arkasına sarkıp yerden vuruşunu kaleci Casillas’ın ters köşesinden ağlara gönderdi.

78’de Benzema’nın içeri kat edip savunmadan seken şutunu kaleci Bravo köşeden mükemmel bir kurtarışla kornere çeldi.

86’da Messi ile verkaç yapan Alba ceza sahasına fırtına gibi girip vurdu. Topu son anda müdahale eden Casillas, Barcelona’nın üçüncü golüne engel oldu.

Bir dakika sonra Alba’nın ortaya çıkarttığı topa Messi’nin gelişine vuruşunda kaleci Casillas yine başarılıydı.

Bu sonuçla ezeli rakibiyle puan farkını dörde yükselten Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli avantaj elde etti.