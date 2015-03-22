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IŞİD Barcelonalı Messi İran'a gol attı diye El Clasico'nun izlenmesine izin verdi!

IŞİD'den Barcelona Real Madrid derbisine son dakika vizesi

22 Mart 2015 22:07

IŞİD'in Musul'da, Barcelona-Real Madrid maçını izleyecek kişilere ceza olarak 80 kırbaç vuracağı iddia edildi. Ancak Irak haber kaynakları, IŞİD'in Musul'da insanların El Clasico'yu izlemesine Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda İran'ı mağlup eden golü attığı için 'bu seferlik' izin verdiğini duyurdu. Bunun sebebini de IŞİD'in nüfusunun çoğunluğu Şiilerden oluşan İran'ı Dünya Kupasında yenen golü atan Messi'nin Barcelona'da oynaması olarak gösterildi.

Twitter'da 72 bin takipçisi olan Rudaw adlı sitenin haberine göre IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti), Musul'da Barcelona-Real Madrid maçını izleyecek kişilere ceza olarak 80 kırbaç vurulacağını açıkladı. Rudaw haber sitesi açıklamayı, 'Kürdistan Demokratik Partisi'nin resmi kaynaklarına dayandırdı.

Ancak Irak haber kaynakları, IŞİD'in Musul'da insanların El Clasico'yu izlemesine 'bu seferlik' izin verdiğini duyurdu. Bunun sebebini de IŞİD'in nüfusunun çoğunluğu Şiilerden oluşan İran'ı Dünya Kupasında yenen golü atan Messi'nin Barcelona'da oynaması olarak gösterildi.

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