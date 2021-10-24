T24 LogoT24 Logo
Spor

El Clasico'da zafer Real Madrid'in

Real Madrid puanını 20'ye yükselterek liderliğini sürdürdü

24 Ekim 2021 20:04

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

La Liga'nın ilk El Clasico heyecanı bugün yaşandı. Ligin 10. haftasında Barcelona, Real Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Madrid ekibi 32. dakikada Alaba ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da tempo yüksekti. 90+4. dakikada Vazquez attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. 90+7. dakikada sahneye çıkan Agüero, Barcelona'nın tek sayısını kaydederken, mücadele Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla bir maç eksiği bulunan Real Madrid puanını 20'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Yine bir maç eksiği bulunan Barcelona da 15 puanla 8. sırada yer aldı.

ispanyala ligareal madridbarselonael clasico
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24