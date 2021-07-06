'El Chapo'nun evi çekilişle yeni sahibini bulacak

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ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Joaquín "El Chapo" Guzmán'ın 2014'te güvenlik güçlerinden kaçarken sığındığı Meksika'daki evi yapılacak çekilişle yeni sahibini bulacak.

Guzman, Sinoloa eyaletindeki evden yağmur kapağını kullanarak kaçmıştı.

İki yatak odalı evin değerinin 184 bin dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Meksika hükümeti, evin yeni sahibini bulacağı çekilişin 15 Eylül'de yapılacağını ifade etti.

Çekilişte eski Juarez karteli lideri Amado Carillo'nun 3.8 milyon dolar değerindeki malikanesi de dahil olmak üzere 21 ev yen, daha sahibini bulacak.

Mayıs ayında Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador, çekilişten elde edilen gelirin Koronavirüs aşısı almak için kullanılacağını belirtmişti.