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Dünya

El Chapo'nun eşi uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı

23 Şubat 2021 08:49

Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun eşi Emma Coronel Aispuro, ABD'nin Virginia eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, El Chapo lakabıyla bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro,'nun Dulles Uluslararası Havaalanı'nda tutuklandığını, bu hafta federal mahkeme karşısına çıkacağını açıkladı. 

Mahkeme belgelerine göre, Coronel ABD'ye kokain, metamfetamin, eroin ve marihuana kaçakçılığıyla suçlanıyor. Aispuro'nun aynı zamanda El Chapo'nun 2015'te cezaevinden firarına yardımla ilgili suçlandığı öğrenildi.

Sinaloa kartelinin lideri 63 yaşındaki El Chapo, ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra Colorado'daki Supermax cezaevine yerleştirilmişti.

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