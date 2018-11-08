'El Chapo' Guzman davasının jüri seçiminde, uyuşturucu baronundan imza isteyen 'hayran' elendi

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın yargılandığı davada jüri seçimi yapıldı. Jüriye girmesi reddedilenler arasında, imza almaya çalışan bir Guzman hayranının ve Michael Jackson taklidi yaparak hayatını kazanan bir kişinin olduğu belirtildi.

7 kadın ve 5 erkekten oluşan jüri üyeleri, Guzman'ın uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve ruhsatsız ateşli silah suçlamalarından hüküm giyip giymeyeceğine karar verecek.

12 jüri üyesinin kimliği gizli kalacak ve jüri üyeleri mahkeme binasına federal silahlı korumalar eşliğinde götürülüp, getirilecek. Sinaola Karteli'nin patronu Guzman ömür boyu hapis cezasna çarptırılabilir.

"El Chapo" (Bücür) lakaplı Guzman, Meksika'da uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş ancak 2 kez hapisten firar ettikten sonra geçen yıl ABD'ye gönderilmişti.

New York'taki federal mahkemede görülecek dava 13 Kasım'da başlayacak ve duruşmaların 4 ay sürebileceği belirtiliyor.

Avukatlarının Guzman'ın kartelde inanılandan daha küçük bir rolü olduğunu savunmayı planladığı bildiriliyor.





Jüri üyelerinden en az üçü göçmen ve İspanyolca'yı kusursuz konuşuyorlar. Bazılarının gardiyan ya da polis memuru akrabaları var.

Jüri üyelerinin neredeyse tümü göreve çağrılmadan önce Guzman'ın adını duyduklarını kabul ettiler ve davada tarafsız olacaklarını söylediler.

Savcılar, yoğun güvenlik önlemlerinin jüri üyelerini korumak için gerekli olduğunu söyledi. Savcılar Guzman'ın daha önce de potansiyel görgü tanıklarını korkuttuğunu ya da ölüm emirlerini verdiğini iddia ediyor. Savunma ise bu suçlamayı reddediyor.

'Bir jüri üyesi ağladı'

Jürideki bir kadının, seçildiğini öğrendikten sonra ağlamaya başladığı ve kimliği ortaya çıkarsa kendisine yönelebilecek ilgiden korktuğunu söylediği belirtildi. Söz konusu kadın jüride kalmaya devam etti.

Ancak diğer bazı jüri üyesi adayları daha enteresan nedenlerle seçilmedi.

Kolombiya'nın Medellin kentinde doğan bir erkek jüri üyesi adayı Guzman'ın "hayranı" olduğunu ve imzasını almaya çalıştığını söyleyince elendi.

Michael Jackson taklidi yaparak hayatını kazanan bir diğer jüri üyesi adayı da, işinin kendisini fazla meşhur ve bilinen biri haline getirdiğini ileri sürdü. Bir başka adaysa, Guzman'ı evinin yakınındaki bir şarküterinin sattığı sandviçten duyduğunu söyleyince jüri üyeliğine alınmadı.

Bu bilginin kamuoyuna sızması halinde jüri üyesi adayının kimliğinin tespit edilebilmesi nedeniyle jüri üyeliğinin reddedildiği bildirildi.