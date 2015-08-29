El Cezire muhabirlerine 3 yıl hapis

Kahire'deki mahkeme Avustralyalı muhabir Peter Greste, Kanada-Mısırlı büro amiri Muhammed Fahmi ve Mısırlı yapımcı Baher Muhammed'i yeniden yargılandıkları davada üçer yıl hapis cezasına çarptırdı.
Fahmi ve Muhammed duruşmada hazır bulunurken, Greste gıyabında yargılandı.
Greste, Fahmi ve Muhammed 2013 Aralık ayında, Müslüman Kardeşler'e destek vermek ve yanlış bilgiler yaymak suçlamasıyla kaldıkları otel odalarında gözaltına alınmışlardı. Gazeteciler, 2014 Haziran'ında Kahire Ceza Mahkemesi'nde 7 ila 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmış, mahkemenin kararı, uluslararası alanda ağır tepkilere yol açmıştı.