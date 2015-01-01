El Cezire muhabirleri yeniden yargılanacak



El Cezire'nin İngilizce servisi için çalışan gazeteciler Peter Greste, Muhammed Fahmy ve Baher Muhammed'in davaları yeniden görülecek. Kahire'deki bir temyiz mahkemesi, gazetecilerin yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Avustralyalı gazeteci Peter Greste'nin avukatı Amr El-Deeb perşembe günü temyiz başvurularının mahkeme tarafından kabul edildiğini açıkladı. Ancak üç gazetecinin de dava süreci bitene kadar tutukluluk hallerinin süreceği belirtildi.

Greste, Fahmy ve Muhammed 2013 Aralık ayında, Müslüman Kardeşler'e destek vermek ve yanlış bilgileri yaymak suçlamasıyla kaldıkları otel odalarında gözaltına alınmışlardı. Gazeteciler, Haziran ayında Kahire Ceza Mahkemesi'nde 7 ila 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldılar. Mahkemenin kararı, uluslararası alanda tepkilere yol açtı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Mısır'da basın özgürlüğüne yeni bir darbe vurulduğunu açıklamıştı.

Kahire yönetimi, merkezi Katar'da bulunan El Cezire'yi, Müslüman Kardeşler'in bir organı olarak kabul ediyor. Temyiz mahkemesinin kararının, Katar'ın yeniden Mısır ve Suudi Arabistan ile yakınlaşma dönemine denk geldiğine dikkat çekiliyor.

El Cezire ise perşembe günü verilen kararın ardından en kısa sürede gazetecilerin serbest bırakılmalarını talep ediyor. Gazetecilerin tutuklu kalmaya devam etmesinin, Mısır'ın imajına zarar vereceği belirtiliyor.