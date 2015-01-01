T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

El Cezire muhabirleri yeniden yargılanacak

Mısır'da bir temyiz mahkemesi 3 El Cezire muhabirinin hapis cezalarını bozarak, yeniden yargılanmalarına hükmetti.

01 Ocak 2015 21:28


El Cezire'nin İngilizce servisi için çalışan gazeteciler Peter Greste, Muhammed Fahmy ve Baher Muhammed'in davaları yeniden görülecek. Kahire'deki bir temyiz mahkemesi, gazetecilerin yeniden yargılanmalarına hükmetti.

Avustralyalı gazeteci Peter Greste'nin avukatı Amr El-Deeb perşembe günü temyiz başvurularının mahkeme tarafından kabul edildiğini açıkladı. Ancak üç gazetecinin de dava süreci bitene kadar tutukluluk hallerinin süreceği belirtildi.

Greste, Fahmy ve Muhammed 2013 Aralık ayında, Müslüman Kardeşler'e destek vermek ve yanlış bilgileri yaymak suçlamasıyla kaldıkları otel odalarında gözaltına alınmışlardı. Gazeteciler, Haziran ayında Kahire Ceza Mahkemesi'nde 7 ila 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldılar. Mahkemenin kararı, uluslararası alanda tepkilere yol açtı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Mısır'da basın özgürlüğüne yeni bir darbe vurulduğunu açıklamıştı.

Kahire yönetimi, merkezi Katar'da bulunan El Cezire'yi, Müslüman Kardeşler'in bir organı olarak kabul ediyor. Temyiz mahkemesinin kararının, Katar'ın yeniden Mısır ve Suudi Arabistan ile yakınlaşma dönemine denk geldiğine dikkat çekiliyor.

El Cezire ise perşembe günü verilen kararın ardından en kısa sürede gazetecilerin serbest bırakılmalarını talep ediyor. Gazetecilerin tutuklu kalmaya devam etmesinin, Mısır'ın imajına zarar vereceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Mısır CezireCezirePeter Greste Muhammed FahmyBaher MuhammedPeter GresteAmr El-DeebFahmyMuhammedAralıkMüslüman KardeşlerHaziranKahire Ceza MahkemesiTanımayan GazetecilerMısırKatar Cezire Müslüman KardeşlerKatar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24