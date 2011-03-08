El Cezire: Kaddafi bazı garantiler karşılığında istifaya hazır

T24 - Merkezi Katar'da bulunan El Cezire televizyonu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin "isyancılarla pazarlık yapmaya ve bazı garantiler karşısında istifa etmeye hazır olduğunu" öne sürdü.





El Cezire, başka ayrıntıya yer vermediği haberinde, Kaddafi'nin bazı garantilerle iktidarı terk etmesi için isyancılarla Libya parlamentosu olarak bilinen Genel Halk Kongresi'nde görüşme talep ettiğini belirtti.

El Cezire, bu garantilerin, kendisinin ve ailesinin güvenliğinin sağlanması, kendisinin ve ailesinin yargılanmayacağı yönünde söz verilmesi olduğunu bildirdi. El Cezire ayrıca, Kaddafi'nin önerdiği pazarlığın ayrıntılarını isyancılarla görüşmesi için eski Başbakanı Cadallah Azous Talhi'yi görevlendirdiğini belirtti.

El Cezire, isyancıları yönetenlerin, Kaddafi'nin kurtulmak için "şerefli" bir çıkış yolu aradığını ve bu durumun kurbanları için bir hakaret olacağı gerekçesiyle Libya liderinin görüşme teklifini reddettiklerini ifade etti.



İç savaş sürüyor

Bu arada Kaddafi güçleriyle, eğitimsiz ama gönüllü isyancılar arasındaki çatışmalar sürüyor. Ülke de gün geçtikçe bilanço ağırlaşıyor. İsyancıların hedefi Trablus ve Kaddafi'nin doğduğu kent olan Sirte.

En şiddetli çarpışmalar bu iki kente giden yollar üzerindeki yerleşim birimlerinde yaşanıyor, çatışmalarda hafta sonu en az 60 kişi öldü.

Başkent Trablus'un batısındaki Zaviye kenti de sıcak noktalardan biriydi. Kaddafi yönetiminin "ele geçirdik" dediği kentte, isyancıların hakimiyeti sürüyor.

Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler, Misrata kentine tanklar ve ağır silahlarla girdi. Kaddafi yandaşları kent içinde isyancılar tarafından sarıldı, geri püskürtüldü.

Stratejik noktalardan biri de petrol kenti Ras Lanuf. Kaddafi güçleri kenti havadan bombaladı. İsyancılarsa karşı atakta. Ras Lanuf'un hemen yanıbaşındaki Bin Cevad kenti de hareketli. Kontrolün yeniden Kaddafi güçlerine geçtiği kentte çatışmalar sürüyor.

