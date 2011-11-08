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Yaşam

El Cezire için ''Derin devlet'' belgeseli İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2011 13:16

-El Cezire için ''Derin devlet'' belgeseli İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Yönetmen Koray Demir, Türk derin devletinin tarihini, 4 bölümlük özel bir belgeselle anlatacaklarını söyledi. Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, El Cezire televizyonu için ''Türk Derin Devleti Tarihi'' adlı bir belgesel çekeceklerini kaydetti. Bu ay belgesel çekimlerine başlayacaklarını, bu projeye çok önem verdiklerini aktaran Demir, ''Derin devletin köklerine inerek, 4 bölümlük özel bir belgesel hazırlıyoruz. İçinde canlandırmaların bulunduğu bir çalışma olacak. İlkbaharda gösterime girecek. Belgesel El Cezire'nin Türkiye'de açacağı kanalda da gösterilecek'' dedi. Birinci bölümde, 1875 ile 1909 yılları arasındaki bir olayı, dönemi anlatacaklarını vurgulayan Demir, ''Sonrasında 1909-1944 arası bir hikaye var. Sonra 1944'ten 2002'ye kadar olan dönemi anlatacağız. Son bölümde ise 2002'den bugüne ve geleceğe dönük bir bölüm olacak. Son bölümde, direk olarak Ergenekon denilen yapıyı, onun can damarlarını anlatacağız'' diye konuştu. Belgeselin ilk bölümünde, ''Türk derin devletinin nasıl kökleştiği, nereye kök attığı, nereye yayıldığı, nereden güç bulduğu ve ilişkiler zincirinin'' yer alacağını ifade eden Demir,şunları söyledi  ''Aslında 'derin devlet' dediğimiz şey, birçok şekilde anlatılabilir. Ancak modern anlamdaki Türk derin devletinin kökleri, 1870'lere dayanıyor. Biz oradan, ilk tohumların atıldığı yerden olayı başlatıyoruz. Bütün fırtınayı koparan 'Kız Vakası' diye bir olay var. Selanik'te 1876'da yaşanan bir olaydır. Bu olayın başlattığı zincir, bir sultanın öldürülmesine, bir sultanın delirmesine, 93 harbine ve ülkenin 3'te 1'inin kaybına, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur'' dedi.

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