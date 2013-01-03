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Dünya

El Cezire, ABD'de kanal satın aldı

ABD'de 2005 yılında yayın hayatına başlayan Current TV, şimdilik ülkede 60 milyon evde izlenilebiliyor. Uzun süredir ABD'de daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışan El Cezire, bu satışla bunu başarabilir

03 Ocak 2013 10:45

Katar'dan yayın yapan El Cezire televizyon kanalı, Amerika Birleşik Devletleri'nde eski Başkan Yardımcısı Al Gore tarafından kurulan Current TV kanalını satın aldı.

Gore ve ikinci kurucu Joel Hyatt yaptıkları açıklamada satışın gerçekleştiğini doğruladı, ancak mali detay vermedi.

ABD'de 2005 yılında yayın hayatına başlayan Current TV, şimdilik ülkede 60 milyon evde izlenilebiliyor.

Uzun süredir ABD'de daha geniş kitlelere ulaşmaya çalışan El Cezire, bu satışla bunu başarabilir.

Gore ve Hyatt açıklamalarında şunları dedi:

"Current Media, belli prensipler üzerine kurulmuştu: Seslerini duyuramayanlara söz hakkı tanımak, gerçekleri konuşmak, bağımsız ve çeşitli düşüncelere yer vermek, ve kimsenin yayınlamadığı haberleri yayınlamak. El Cezire de, tıpkı Current gibi, doğruların ve gerçeklerin etrafımızdaki dünyayı daha iyi tanımamızı sağladığına inanıyor."

Katar hükümetinin finanse ettiği El Cezire, 11 Eylül saldırılarının ardından Usama Bin Ladin'in videolarını yayınlayarak ün kazanmıştı.

Televizyonunun İngilizce yayınları ABD'de internet üzerinden ve belli şehirlerde izlenilebiliyor.

Çarşamba günü bir açıklama yapan El Cezire de bu yıl içinde Current TV'nin yayın hatları üzerinden izleyicilere ulaşacak bir ABD odaklı haber kanalı hayata geçireceğini duyurdu.

El Cezire, yeni haber kanalının New York'tan yayın yapacağını, ve Amerikalı izleyicilere iç ve dış haberler sunacağını söyledi.

Kanal ayrıca İngilizce olan internet yayınlarının ABD'de popüler olduğunu; internet üzerinden kendilerini izleyenlerin %40'ının Amerika'da bulunduğunu belirtti.

Ama El Cezire'nin ABD'de daha fazla izleyiciye ulaşma planları daha şimdiden bir engelle karşı karşıya. Ülkenin ikinci büyük kablolu televizyon sağlayıcısı Time Warner Cable, sahibi değişen Current TV'yi daha fazla yayınlamayacağını açıkladı.

Time Warner, düşük izleyici oranına sahip olan kanalları zaten yayından kaldırmayı düşündüğünü; sahiplerin değişmesinin de anlaşmayı feshetme fırsatı yarattığını söyledi.

 

 

BBCTürkçe

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