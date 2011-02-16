El- Cenabi: Amerika işgal etsin diye Irak'ta biyolojik silah var dedim



T24- Amerika yönetimine Irak'ın biyolojik silahlar ürettiği bilgisini veren Iraklı kimya mühendisi Rafid Ahmed Alwan el-Cenabi söylediklerinin yalan olduğunu kabul etti. Açıklamalarıyla Amerika'nın Irak işgaline gerekçe yaratan El-Cenabi, "100 binden fazla sivilin ölümüne üzüldüğünü fakat Irak'a özgürlük getirmenin başka yolu olmadığını" söyledi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Guardian gazetesi, Amerikan yönetimine Irak'ın biyolojik silahlar ürettiği bilgisini veren Iraklı kimya mühendisinin, yalan söylediğini ilk kez kabul ettiği röportajı manşetinden duyuruyor.

Rafid Ahmed Alwan el-Cenabi röportajda, 1995 yılında Saddam Hüseyin rejiminden kaçarak Amerikan ve Alman istihbaratına, Irak'ın biyolojik silahlar ürettiği, bu silahların kamyonlarla taşınabildiği gibi yalan haberler üreterek Amerikalılara Irak'ın işgali için gerekçe verdiğini ve bundan pişman olmadığını söylüyor.

Amerikan Dışişleri Bakanı Colin Powel, 2003 yılında Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada el-Cenabi'nin sağladığı uydurma bilgileri, biyolojik silahların üretilmesine tanıklık etmiş bir kaynaktan gelen bilgiler olarak sunmuştu.

El-Cenabi, gazeteye, "Bana bir yalan söyleyerek Irak rejimini devirme şansı verilmişti. Ben ve oğullarım Irak'a bir parça da olsa demokrasinin gelmesine neden olmaktan gurur duyuyoruz." diyor.

Iraklı itirafçı, 2000 yılı ortalarında Alman gizli servisi BND'nin Körfez ülkelerinden birinde eski patronuyla görüşmesinin ardından yalan söylediğinin ortaya çıktığını da ifade ediyor.

Guardian gazetesi, açıklamadığı başka kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, el-Cenabi'nin yalan söylediğini ortaya çıkaran toplantıda İngiliz istihbaratçıların da olduğunu belirtiyor.

Eski Iraklı kimya mühendisinin itirafları, Irak'ın kitle imha silahları programı olmadığını kabul eden eski Amerikan savunma bakanı Donald Rumsfeld'in anılarının piyasaya çıkmasının sonrasına rastlıyor.

El-Cenabi, Guardian muhabirlerinin, 100 binden fazla sivilin ölümünden ve işgal sonrası ortaya çıkan kaosun kendisini pişman edip etmediği yolundaki soruyu ise, ölümlerin kendisini üzdüğünü fakat "Irak'a özgürlük getirmenin başka yolu olmadığını" söyleyerek cevaplıyor.