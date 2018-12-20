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El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı

20 Aralık 2018 20:56

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis, 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Turgutlu Manisa Eski Karayolu üzerindeki Koza Parkı yakınındaki bir kuyumcuya, bugün saat 14.30 sıralarında gelen 2 kadın, altın bilekliklere bakmak istedi. Bunun üzerine tezgahtarın çıkardığı bileklikleri deneyen kadınlar, bir süre sonra diğer modelleri de görmek istediklerini söyledi. Çok sayıda bilekliği deneyen 2 kadın, istedikleri modeli bulamadıklarını belirtip, kuyumcudan çıktı.
İki kadının ayrılmasından sonra, bilekliklerden birinin eksik olduğu farkeden tezgahtar, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden müşteri gibi gelen 2 kadından birinin, bilekliği ceketinin iç cebine koyduğunu tespit edip, durumu polise bildirdi. Polis, İzmir plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen kimliği belirsiz iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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