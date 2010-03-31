T24 LogoT24 Logo
Yaşam

El bombası patladı, uzman çavuş şehit oldu

Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'nda el bombasının patlaması sonucu bir uzman çavuş şehit oldu, bir astsubay yaralandı.

31 Mart 2010 03:00

T24 - Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'nda el bombasının patlaması sonucu bir uzman çavuş şehit oldu, bir astsubay yaralandı.


Alınan bilgiye göre, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı içerisinde meydana gelen olayda, elinde el bombası patlayan 39 yaşındaki Uzman Çavuş Halil Tuğ ile yanındaki 28 yaşındaki Astsubay Erhan Demir yaralandı.


Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Halil Tuğ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çenesinden yaralanan Astsubay Erhan Demir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24