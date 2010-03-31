El bombası patladı, uzman çavuş şehit oldu

T24 - Gaziantep 5. Zırhlı Tugayı'nda el bombasının patlaması sonucu bir uzman çavuş şehit oldu, bir astsubay yaralandı.





Alınan bilgiye göre, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı içerisinde meydana gelen olayda, elinde el bombası patlayan 39 yaşındaki Uzman Çavuş Halil Tuğ ile yanındaki 28 yaşındaki Astsubay Erhan Demir yaralandı.





Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Halil Tuğ, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çenesinden yaralanan Astsubay Erhan Demir'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

