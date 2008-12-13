El bombalarında Ergenekon şüphesi

Dört kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda tabanca ve kalaşnikof tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınanların suç örgütleriyle ilişkili kişiler olduğu ileri sürüldü.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce dün Trabzon’da 5 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ile mühimmat ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Trabzon’da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Jandarma dün sabah eş zamanlı olarak 5 farklı adrese baskın düzenledi. Yomra İlçesi’nde 1 tabanca ve bu tabancaya ait 7.65 mm çapında 8 mermi, 1 seyyar dipçikli Kalaşnikof marka tüfek, bu tüfeğe ait içerisinde 20’şer fişek bulunan 3 şarjör ve kutu içerisinde 360 adet olmak üzere toplam 420 adet 7.62 mm çapında Kalaşnikof mermisi ile 1 el bombası toprağa gömülmüş olarak bulundu. İl merkezinde de bir evde yapılan aramada ise saklı haldeki 8 el bombası ele geçirildi. Olayla ilgili olarak aralarında İ.H. ve K.H.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.





Trabzon Valiliği de konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yakalanan şahısların ülke genelinde çeşitli illerde faaliyet gösteren organize suç örgütleri ile iltisaklı şahıslardan olduğu bilgisine ulaşılmış olup, muhtemel diğer bağlantları araştırılmaktadır. Ele geçirilen el bombalarının Alman menşeili savunma tipi, parça tesirli olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer İl Emniyet Müdürlükleri ile koordineli olarak titiz bir çekilde sürdürülmektedir” denildi.



Ergenekon söylentisi



Bu arada dün gece olayın gazetecilerce duyulması üzerine Trabzon Valiliği Basın Bürosu, Vali Nuri Okutan’ın, bugün saat 11.00’de Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren olayın Ergenekon terör örgütü ile ilgili olduğu söylentilerinin de çıkması üzerine yaklaşık 40 basın mensubu Trabzon Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Vali Nuri Okutan, saat 11.10’de Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek, Emniyet Müdürü Feridun Boz’un makam odasına gitti. Saat 12.00’a kadar süren bekleyişin ardından basın mensupları brifing salonuna alındı ve olayda ele geçirilen silahlar ve mühimmat gazetecilere gösterildi.



Gözaltındakiler kamu görevlisi değil



Bunun ardından Vali Nuri Okutan’ın bir açıklama yapmadan, Emniyet Müdürlüğü’nden ayrılacağı belirtilerek gazeteciler dışarıya çıkartıldı. Saat 12.30’da Emniyet Müdürlüğü’nden çıkan Okutan, ısrarlı sorular karşısında, soruşturmayla ilgili birşey söylemek için erken olduğunu belirterek, “Soruşturma aşamasında tüm ihtimaller göz önünde bulunduruluyor. Yakalanan şahıslar kamu görevlisi değil. Hepsi serbest meslekle uğraşan kişiler. Talep üzerine savcılık ek süre verdi. Diğer illerle de, koordineli bir şekilde çalışmalar sürüyor” dedi.

