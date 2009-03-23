El bileğinden anjiyo

13 yaş üzerinde, el bilekleri çok ince olmayan herkes artık kalp anjiyosunu kasıktan değil el bileğinden olabiliyor. Sadece 5-10 dakika süren 'el bileği anjiyosundan' 3-4 saat sonra hasta eve gidebiliyor.



Anjiyo olan hastanın kasığında kum torbasıyla 6 saat hiç kalkmadan hastanede yatmasını gerektirmeyen, kanama riskinin önüne geçen yeni yöntem ülkemizde sadece birkaç doktor tarafından uygulanıyor. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hasan Feray, Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, “Hasta konforunu sağlayan bu yöntem ülkemizde çok yaygın değil çünkü burada hekimin tecrübesi önemli. Özel bir eğitimi yok ancak uygulaması kasıktan anjiyoya göre daha meşakkatli” dedi.



Hasta işlemi izliyor



Hastaya önce lokal anestezi uygulandığına dikkat çeken Dr. Feray uygulamayı şöyle anlattı: 'Anestezinin ardından hastanın el bileğindeki atardamara kanül takılıyor ve kanülün baş kısmındaki delikten spazm önleyici ilaçlarla önlem alınıyor ve bu delikten kataterler sokulu-yor. Hasta ekrandan kalbinin içini detaylı olarak görebiliyor.' El bileği anjiyosunun kasıktan yapılan anjiyoya göre sonuç açısından farkının olmadığını belirten Feray 'Kasık anjiyosunda hastaya balon-stent işlemi yapıldığında 12 saat hastanede kalması gerekiyordu oysa ki el bileği anjiyosunda buna gerek kalmıyor' dedi.



Hasta için konfor



5 -10 dakikalık operasyon sırasında gerektiğinde aynı anda hastaya balon ve stend takılabildiğine dikkat çeken Feray, 'Hasta sedyede değil yürüyerek odasına çıkıyor. Ve 3-4 saat sonra bileklik de çıkartılıyor ve yerini bandaj alıyor' dedi. El anjiyosu çekilen Ferit Büyükturgay da 'Göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye gelmiştim şimdi çok mutluyum bu kadar sorunsuz geçeceğini düşünmemiştim' dedi.

