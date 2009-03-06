El Beşir'e Ankara kalkanı

Dışişleri Bakanlığı, 300 bin kişinin katili olmakla suçlanan Sudan lideri El Beşir hakkında kulis yapacak.



Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Darfur’daki katliamdan sorumlu tuttuğu Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında aldığı tutuklama kararı, Türkiye’nin çelişkisini ortaya koydu.



Gazze’de İsrail’in giriştiği saldırılarda çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin öldürülmesine sert tepki veren ve Davos’taki ünlü çıkışı gerçekleştiren Ankara, 300 bin kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan El Beşir hakkındaki kararı ‘erteletme’ girişimlerine destek vermeye hazırlanıyor. Taraf gazetesinin haberine göre karar, Ankara’da Davos-Darfur ayrımına yol açtı.



El Beşir’le işbirliği



Dışişleri Bakanı Ali Babacan, önceki gün kararı değerlendirirken, Afrika Birliği ile Arap Birliği’nin kararın ertelenmesine ilişkin tutumlarını övdü.



Sudan’da istikrarın sağlanması için, El- Beşir’in işbirliğine ihtiyaç olduğunu anlatan ve Ankara’nın kararın ertelenmesi yönünde hareket edeceğinin sinyalini veren Babacan, Afrika Birliği ve Arap Birliği’nin de bu görüşü paylaştığını anımsatarak, “Sudan’la alakalı sorunların çözümünde Sudan yönetiminin işbirliğine ihtiyaç vardır.



Umarız bundan sonraki gelişmeler rasyonel olur. Sudan’daki sorunları daha da çıkmaza sokacak gelişmeler görmeyi arzu etmeyiz” dedi.



Dışişleri arkasında durdu



Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Taraf’ın “Gazze ile Darfur arasında ne fark var? Gazze’de gösterilen tavrın Darfur ve El Beşir konusunda gösterilmemesi çelişki değil mi?” sorusunu, gerekli açıklamayı Babacan’ın yaptığını söyleyerek yanıtsız bıraktılar.



Bakanlık kaynakları, ısrarlı sorularımız üzerine “Darfur ayrı Gazze ayrı” dedi ancak ayrılık noktalarının neler olduğu sorusunu yanıtlamaktan da kaçındı.



Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin bu yılı Afrika yılı ilan ettiğini, Cumhurbaşkanı Gül’ün Afrika ülkelerinde görev yapan büyükelçilerle toplantı yaptığını ve sonra da bu kıtaya geziye çıktığını anımsatarak, “Ticari ve siyasi açılım Sudan konusunda hareketsiz bırakıyor” yorumunu yaptılar.



Çin ve İran da UCM kararına tepkili



Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, kararın, ülkesine karşı komplo olduğunu belirterek çalışmalarını durdurmayacağını söyledi.



Kararın, Sudan’ı ve ülke kaynaklarını kontrol altına almayı amaçlayan sömürgeciliğin yeni bir türü olduğunu kaydeden El Beşir, Sudan’da görev yapan uluslararası teşkilatları da uyararak durumu istikrarsızlaştırmaya çalışan herkese karşı katı olacağını belirtti.



UCM’nin El Beşir hakkındaki tutuklama kararına Çin ve İran gibi ülkelerden de tepki geldi.



Çin yönetimi, kararı ‘kaygı verici’ olarak nitelendirirken Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çin Gang, Darfur bölgesi ile Sudan’daki barış sürecini engelleyebilecek bütün girişimlere karşı olduklarını belirtti.



Sözcü, BM Güvenlik Konseyi’nden; Afrika Birliği, Arap Birliği ve Bağlantısızlar Hareketi üyelerinin sesine kulak vererek, UCM’nin statüsüne ilişkin Roma Sözleşmesi’nin 16. maddesi uyarınca süreci durdurmak için girişimde bulunmasını istedi.



Kararı kınayan İran Dışişleri Bakanlığı da, büyük güçlerin etkisiyle alınan kararın siyasi olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, “Filistin, Lübnan, Afganistan, Irak ve diğer yerlerde insanlık ve savaş suçları işlenirken, UCM ve diğer ilgili mahkemeler harekete geçmedi” dendi.



UCM’nin kararına gelen tepkiler arasında İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) da yer aldı. İKT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, UCM kararının Darfur’daki iç savaşın çözüme kavuşturulmasına yönelik girişimlere olumsuz etkisi olabileceği, Sudan ve bütün bölgenin istikrarını bozabileceği belirtildi.

